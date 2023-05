Tina Cipollari irriconoscibile: questa foto mette in allarme i fan | Viso completamente sfigurato

Tina Cipollari ha allarmato i fan perché ha pubblicato una foto di recente sul suo profilo Instagram. Ecco il motivo di tanta preoccupazione.

Tina Cipollari è una degli opinionisti del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. Anni fa si era proposta come tronista per trovare l’anima gemella, ma non riuscì nel suo intento. Nonostante ciò la padrona di casa ha visto in lei delle caratteristiche tali da darle il ruolo di opinionista. In questo modo ha conosciuto tra i pretendenti della tronista di quelle edizioni Kikò Nalli.

Dal loro amore sono nati tre figli (Mattias, Francesco e Gianluca), ma dopo anni di matrimonio (dal 2005 al 2018) si sono detti addio. Lui si è messo in gioco con Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del Grande Fratello, mentre lei è uscita successivamente allo scoperto con Vincenzo Ferrara.

Da anni si impegna per svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi, in quanto può contare sul collega Gianni Sperti. Insieme commentano le vicende sentimentali dei partecipanti quando si siedono al centro dello studio. Se Gianni discute spesso con Armando Incarnato, Tina punta il dito contro Gemma Galgani. Infatti in passato ha oltrepassato il limite facendo dei gavettoni del tutto inaspettati.

A prescindere da questo dettaglio sa che può contare su tantissimi fan pronti a fare il tifo per lei. Eppure proprio loro non hanno potuto fare a meno di esprimere un parere in seguito alla pubblicazione di uno scatto sul suo profilo Instagram. Ecco cosa non è passato inosservato.

“E’ del tutto irriconoscibile”

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità sui social. In questo modo non fa altro che avere un rapporto costante con chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Di recente ha voluto mostrare un momento della giornata che a tutte le donne piace vivere, ovvero una seduta dal parrucchiere.

Nella foto in questione ha messo in risalto il nuovo look, decisamente stupendo. Qualcuno, però, si è soffermato su altro. “Da tanti filtri che hanno messo sembra finta”, Non hai bisogno di filtri, sei bellissima al naturale”, “Cambiato trucco? Ottima scelta”. Secondo il parere pubblico, quindi, sembrerebbe un’altra persona.

La lite con il cavaliere

In questi giorni Tina è stata al centro dell’attenzione per via della lite con Elio Servo. Si tratta di un nuovo cavaliere che si sta mettendo in gioco, ma è riuscito in poco tempo a creare delle dinamiche alquanto tese con l’opinionista.

Lei l’ha offeso oltrepassando il limite, quindi Elio ha assicurato che sarebbe ricorso alle vie legali. Con l’intervento della De Filippi è probabile che farà un passo indietro. La faccenda finirà nel dimenticatoio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.