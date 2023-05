Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano la famiglia: hanno tinto la loro vita di rosa

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno deciso di fare un passo importante, ovvero allargare la propria famiglia con l’arrivo di un nuovo membro. La casa si tinge di rosa. Ecco tutti i dettagli.

Ignazio e Cecilia stanno insieme da anni, in quanto galeotto fu la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Lei si è messa in gioco con il fratello Jeremias ed era fidanzata con Francesco Del Monte. Ignazio, invece, è entrato come figlio del campione ciclista Francesco Moser. Ha seguito le orme del padre, però ha voluto provare l’esperienza del reality per ottenere ulteriore visibilità.

Non avrebbe mai immaginato di trovare l’anima gemella nella casa. Non a caso Francesco ha chiesto un confronto con la fidanzata, la quale gli ha detto che per lei era finita da tempo. Una volta messo la parola fine si è lasciata andare tra le braccia di Ignazio e da allora sono passati anni. All’inizio nessuno avrebbe scommesso sulla loro relazione, eppure con il tempo in tanti si sono ricreduti.

Qualche mese fa il gossip si è scatenato perché lui era andato via con le valigie dalla casa in cui convivono. Ignazio avrebbe chiesto ospitalità a un amico e lei non ha rilasciato alcuna intervista sulla faccenda. In un secondo momento è intervenuta per chiedere ai giornalisti di non riportare false notizie sulla sua relazione.

Per la gioia dei fan sono tornati insieme dandosi un’altra possibilità. Anche loro come tante altre coppie hanno avuto un momento delicato, ma sono riusciti a superarlo al punto tale da fare un passo importante. Non si tratta del matrimonio, bensì dell’arrivo in famiglia di un nuovo membro.

“Ti vorremo tanto bene”

Essendo un personaggio pubblico, Cecilia tende ad aggiornare costantemente il suo profilo Instagram. Non condivide solo scatti artistici, ma anche della sua quotidianità. Tanti sono i momento vissuti con Ignazio e sono proprio quelli che riscuotono un grande successo, chiaro segno che piacciono.

Di recente ha realizzato un post con una serie di foto e un video che hanno come protagonista il nuovo arrivato. Un figlio è arrivato a insaputa dei fan? Ebbene no. Si tratta di una simpatica e dolcissima cagnolina di nome Zoe che d’ora in poi farà compagnia a Ercolino. In realtà, leggendo i commenti, pare che sia di Jeremias. Non a caso nel video si sente chiaro e tondo “Chiquitita della zia”.

Un nuovo traguardo per Cecilia

In questi giorni Cecilia ha festeggiato il compleanno con la famiglia sul Lago di Como. Non poteva mancare l’amato Ignazio, smentendo così definitivamente i pettegolezzi sulla crisi.

Per l’evento la festeggiata ha indossato una tuta di jeans con una boa fucsia. Con dei video ha mostrato che la serata è stata piacevole tra balli e risate. Trentatré candeline spente nel migliore dei modi.