Mara Venier, che titolo di studio ha: incredibile ma vero | Questa forse non la sapevi proprio

Mara Venier, è ancora lei la regina indiscussa della domenica pomeriggio di Rai Uno. Una curiosità su di lei serpeggia a gogo ora. Il suo titolo di studio? Ve lo sveliamo noi.

Da moltissimi anni a questa parte Zia Mara è tornata saldamente al timone di Domenica IN. Il noto contenitore domenicale va in onda ogni domenica appunto alle 14.00 dopo il TG1, con cui la conduttrice veneta ottiene sempre un collegamento. Durante esso ci rivela gli ospiti della puntata e l’outfit da lei scelto per incantare gli italiani.

Il suo piatto forte sono indubbiamente le interviste a cuore aperto che ottiene con grande maestria e immensa umanità con vari personaggi del mondo dello spettacolo italiano. La maggior parte di loro sono anche suoi grandi amici. Ed è per tale motivo che durante le loro chiacchierate emergono anche episodi legati sia alla vita professionale che privata della stessa intervistatrice.

La Venier è molto apprezzata e seguita anche dai giovani e giovanissimi, che hanno iniziato ad avvicinarsi a lei tre anni fa, quando durante il primo, lungo ed estenuante lockdown, lei ha incominciato a occuparsi maggiormente del suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui, con la complicità del marito Nicola Carraro, il quale ha realizzato lui stesso foto e video talvolta a tradimento, si è lanciata in un’irresistibile versione casalinga per nulla disperata.

Mara Venier e la sua vita privata molto Social

L’abbiamo dunque vista con look casalinghi e casual tutta intenta a cucinare o indaffaratissima in altre faccende domestiche. Grazie a questi scatti per l’appunto casalinghi è stato pure possibile ammirare meglio la sua dimora, che altro non è che uno strepitoso attico sito nella Capitale, che possiede una vista da Mille E Una Notte.

Mara non è tuttavia solo una perfetta padrona di casa televisiva, ma lo è anche nella vita privata, a telecamere spente. Non per nulla ama ospitare proprio nella sua casa amici e parenti per pranzi e cene, quando chiaramente i suoi ingenti impegni professionali lo consentono. A livello privato, è sia una mamma che una nonna molto presente e affettuosa per i suoi figli e adorati nipoti, che sono la luce de suoi occhi.

Il passato e gli studi di Zia Mara

La Venier è diventata mamma per la prima volta, mettendo al mondo la bellissima Elisabetta Ferracini, conduttrice di grandissimo successo anche lei, a soli 17 anni. Sposò successivamente il papà della sua primogenita ma l’amore durò poco. Convolò a nozze pure con Jerry Calà, ma anche in quel caso l’idillio si concluse di lì a poco. Tuttavia i rapporti tra di loro sono ancora ottimi.

L’amore vero lo ha trovato alla fine in Nicola Carraro. Sempre per restare in ambito privato, possiamo affermare che la Venier non sia laureata e che con molta probabilità, visto che per l’appunto è diventata madre quando era molto giovane, non possieda nemmeno un diploma di scuola superiore. In ogni caso lei non ne ha mai parlato.