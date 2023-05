Uomini e Donne, c’è qualcosa che ora travolge tutto: “Maria non la tollera proprio” | Chi è la dama che odia

Alcuni utenti social hanno notato che anche all’interno del programma televisivo dei partecipanti hanno un occhio di riguardo mentre altri no. Ecco chi sono coloro che rientrano nelle simpatie della conduttrice.

Nella puntata del 28 aprile 2023 c’è stato un clima molto teso al punto tale che delle scene sono state censurate. In poche parole Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri stavano per sfiorare una rissa. Le telecamere non hanno inquadrato il momento successivo al loro faccia a faccia, ma per fortuna la situazione non è degenerata. Alla fine entrambi hanno chiesto scusa per l’atteggiamento avuto.

Armando è sicuramente uno dei più chiacchierati perché non teme di esporsi incurante delle conseguenze. Infatti spesso si scontra con Gianni Sperti, il quale lo considera inappropriato per UeD non essendo in grado di relazionarsi a nessuna dama. Di recente ha insinuato che sia lui ad andare alla ricerca di informazioni sui partecipanti per avere la possibilità di stare al centro dell’attenzione.

Inoltre Aurora Tropea ha riferito del provino per il Grande Fratello Vip che avrebbe fatto senza averlo superato. Davanti a quest’affermazione ha chiesto alla conduttrice di indagare, ma lei lo ha tranquillizzato dicendo che non ci sarebbe nulla di male qualora volesse fare altre esperienze in tv.

I telespettatori hanno notato che anche a UeD ci sono dei partecipanti più amati e compresi rispetto ad altri. Non a caso sui social sono stati realizzati dei post su Instagram e dei tweet da coloro che non possono fare a meno di riportare per iscritto le loro osservazioni. Uno è stato condiviso in seguito all’ennesima lite con Aurora.

“Maria non la tollera”

“Ci sta poco da fare, figli e figliastri come sempre…Armando come sempre se ne esce sempre pulito perché c’è chi gli para il c**o” , ecco cosa si può leggere nel tweet pubblicato di recente sul programma televisivo. Secondo il parere degli utenti social ci sarebbero sia simpatie che antipatie. Qualcuno insinua che alla conduttrice non piaccia Aurora mentre tende a tutelare l’affascinante napoletano.

“La cosa che non capisco è perché nessuna si presenta nello studio a sm****re Armando”. Tutto è partito dal fatto che Aurora ha fatto nome di Lucrezia, un’ex dama che avrebbe visto fuori dallo studio l’uomo. Quest’ultima è stata contattata, ma le sue dichiarazioni hanno favorito la posizione di lui.

“Non hanno dato modo di raccontarlo”

Nella lista dei preferiti secondo il pubblico pare che ci sia anche Gemma Galgani. Da anni si sta mettendo in gioco per trovare l’amore mentre altri sono andati via di spontanea volontà o perché mandati via. Tra questi si può ricordare Biagio Di Maro.

Per il momento Aurora non può controbattere contro Armando. Fatto sta che su Twitter un utente social ha ricordato che l’ex dama Pamela ha sostenuto le sue dichiarazioni sul web: “Come vedi non hanno dato modo di raccontarlo”.