Ramon non si è affatto risparmiato sulla Celentano: “Ecco chi è veramente la maestra”

Amici, parole di fuoco da parte dell’ex concorrente Ramon. Che cosa pensa davvero sull’insegnante Alessandra Celentano.

Amici è ancora oggi uno dei programmi più seguiti e di punta non solo di Canale 5, ma delle Reti Mediaset in generale. Fin dalle primissime battute è molto atteso dal classico zoccolo duro di estimatori che sono curiosissimi di conoscere i nuovi talenti, sia per quanto concerne il mondo delle musica che della danza, che Queen Mary, con il uso affiatatissimo team lavorativo, ha scelto per loro.

Dopo tantissimi provini e altrettanti casting, i concorrenti ce l’hanno fatta ad entrare nella scuola, ma la strada da percorrere è ancora lunga e assai tortuosa. Niente è lasciato al caso e le sorprese, anche quelle meno belle, sono sempre dietro l’angolo. Non mancano mai le sfide, alcune delle quali possono essere definite, pure a buona ragione, come un fulmine a ciel sereno.

Arrivare poi alla fase serale, nonché alla finalissima, è il sogno di ogni partecipante, così come quello di alzare al cielo la coppa del vincitore. Tra i tanti talenti di questa edizione vi è il ballerino Ramon, di recente uscito dal Talent. Certamente grande è stata la sua, così come quella dei suoi estimatori, che ora lo seguono non più in TV, ma sui Social, in particolare su Instagram.

Ramon dopo l’uscita dalla scuola

Una volta conclusa l’esperienza alla corte della mitica Queen Mary, i partecipanti sono soliti chiacchierare amabilmente e a ruota libera nel salotto di Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5 condotto dalle meravigliosa Silvia Toffanin. In tale occasione ripercorrono la loro storia e la loro esperienza ad Amici, raccontandosi senza filtri. Lo ha fatto anche Ramon.

Ed è anche per tale motivo che le interviste sono molto seguite e che le clip relative non solo sono prontamente condivise sul Web, ma diventano in men che non si dica virali. Ramon dalla Toffanin ha anche parlato della sua mentore Alessandra Celentano, che per la verità lo ha sempre difeso con le unghie e coi denti, sebbene il loro rapporto non fosse mai stato idilliaco.

Le parole di Ramon sulla Celentano

“Ho un caratterino, se penso una cosa la devo dire per forza, un po’ come lei. Abbiamo lo stesso carattere, c’era sempre il confronto”, ha svelato in primis con estrema schiettezza il ballerino. Tuttavia la più profonda e dolce rivelazione è giunta poco dopo: “So che comunque è una persona che sa anche ascoltare. Mi ha sempre ascoltato e abbiamo sempre chiarito sui miei pensieri e sui suoi”.

Chiaramente queste sue parole sono risultate una sorte di tenera coccola sia per il cuore che per l’anima, non solo per i suoi numerosi fan, ma anche per Alessandra Celentano, che è considerata dai più un’insegnate molto severa e integerrima. In molti sperano ora in una sua replica, se non in ambito televisivo, magari in ambito Social, al suo tanto stimato ex allievo.