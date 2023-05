Carolyn Smith, a 20 anni faceva girare la testa a chiunque: l’avevate mai vista? | Spunta la rarissima foto

Da svariati anni a questa parte la meravigliosa Carolyn Smith è in forza a Ballando Con Le Stelle. L’avete mai vista da giovane? Bellissima ieri come oggi.

È indubbiamente un’immensa professionista con alle spalle una carriera e un curriculum di massimo rispetto, la brava e bella Carolyn Smith. Ballerina e docente di danza, amatissima e apprezzata in tutto il mondo, si è fatta conoscere sempre più ad ampio raggio presso il grande pubblico nel nostro Paese grazie alla meravigliosa Milly Carlucci.

La stimatissima conduttrice, alla quale è legata da una profonda amicizia e da ragguardevole stima, l’ha infatti fortemente voluta come uno dei giudici del suo programma danzereccio di Rai Uno. Stiamo chiaramente parlando di Ballando Con Le Stelle, che la più recente edizione, esattamente conclusasi pochi giorni prima del Santo Natale, ha visto vincere Luisella Costamagana.

Tra l’altro si sussurra che potrebbe essere proprio la giornalista del TG1 ora a sostituire in giuria Selvaggia Lucarelli, che è rimasta molto delusa dalle ultime battute dello show del sabato sera di Rai Uno. Tuttavia nulla è ancora certo, anche perché la professionista dalla penna pungente non ha ancora né confermato né smentito la faccenda.

La vita complicata di Carolyn a telecamere spente

Chi ritornerà di certo è la splendida Carolyn, che nelle ultime settimane ha nuovamente e letteralmente spaccato il cuore in mille pezzi ai suoi numerosi estimatori. L’artista, che è molto attiva sui Social sia per quel che concerne il caricamento di Stories che la condivisione di post, ha rivelato al grande pubblico che il tumore è tristemente ritornato all’interno della sua vita.

La sua lotta contro il male dura da diversi anni e lei in questa situazione ha messo in luce un carattere forte e da vera e propria guerriera che da sempre la contraddistingue. Ha così deciso di tagliare nuovamente i capelli cortissimi, praticamente a zero e di mostrare l’atto della sua parrucchiera di fiducia tramite un video Social. Ora spunta da suo passato una foto di lei da giovane.

Una foto molto amarcord

Se abitualmente siamo avvezzi a vederla con le chiome bionde, ora più lisce ora più ricce, da ragazza, soprattutto quando aveva 20 anni, era solita portarle ben più scure e alquanto sbarazzine. Tuttavia amava puntare sul corto, al fine di mettere maggiormente in risalto il suo viso e, in particolar modo, i suoi deliziosi lineamenti.

Ieri come allora ha sempre prestato molta cura alla pelle del suo viso e al make-up, raffinato ed elegante e mai e poi mai fuori luogo o eccessivo. Del resto la Smith è molto apprezzata dai suoi fan anche per questo suo modo di porsi, non solo in TV, ma anche a telecamere spente. In ogni caso non si fa nemmeno alcun problema a mostrarsi senza trucco e tenute più casual.