Kate Middleton, addio abiti casti: jeans strettissimo e magliettina striminzita | Mai vista così

Kate Middleton, oggi è la regina del Bon Ton e una vera e propria icona di stile per moltissime donne. Spuntano sul Web foto di lei in versione inedita. Jeans e magliettina molto striminzita.

Da quando è diventata la fidanzata e successivamente la splendida consorte del Principe William, la meravigliosa Kate Middleton è cresciuta molto, anche come donna. Ciò è accaduto soprattutto dopo essere diventata mamma di ben tre figli, quali George, Charlotte e Louis.

Tutti e tre ben presto diventati della vere star, sebbene sia lei che il marito tendano a tenerli ben lontani dal clamore mediatico che riguarda sempre la Royal Family. Ora poi che è alla parte l’incoronazione di Re Carlo III, si è moltiplicato. Tra l’altro in questi giorni Kate e William sono impegnatissimi non solo per le prove di tale evento, che sarà seguito in tutto il mondo, ma anche e soprattutto per il compleanno della loro figlia secondogenita.

Charlotte, sebbene sia ancora molto piccina, ama molto la Moda e in fatto di stile è già stata paragonata alla sua tanto celebre mamma. La Middleton per le occasioni ufficiali, ama puntare su abitini e tailleur, dal taglio sartoriale classico, gioielli minimal e tacchi di media altezza. Make-up leggero, elegante e raffinato, è il suo x-factor.

Lo stile senza eguali di Kate ieri come oggi

Cura particolarmente le sue chiome, che ama portare sciolte e leggermente ondulate, oppure raccolte per le occasioni più importanti. Lei è inoltre una profonda conoscitrice dell’etichetta e del chiacchieratissimo Bon Ton. Nonostante ciò ha dimostrato anche durante alcuni incontri pubblici di essere una persona molto ironica e autoironica e che ama divertirsi in modo sano.

Grandissima sportiva, condivide col marito l’amore immenso per lo sport. Un amore che fa parte di lei fin da quando era poco più che una ragazza e ancora non conosceva colui che sarebbe diventato il suo futuro sposo. Allora era assai diversa da come la possiamo ammirare oggi. Sbarazzina e spensierata, amava optare per un classico paio di jeans e t-shirt semplici e super attillate.

Il look inaspettato di Kate

Chiaramente, quando era solo una studentessa, Kate amava puntare solo sulla semplicità, sia per andare a scuola che per le classiche uscite con gli amici. Make-up praticamente inesistente, capelli scioli castani e un corpo da urlo. Caratterizzata da una bellezza acqua e sapone, non aveva bisogno di tanti orpelli per farsi notare.

In ogni caso lei ha sempre curato non solo il suo corpo, seguendo un’alimentazione sana, varia e controllata e praticando molta attività fisica, ma anche la pelle del suo viso, così come le sue chiome. Ed è anche par tale motivo che ancora ora, a 41 anni compiuti, è ancora un vero e autentico fiore, che non ha nulla a che invidiare a una 20enne di oggi. Bellissima ieri come oggi.