Claudio Amendola, una ‘finaccia’ che nessuno si aspettava: lo scontro è stato impietoso

Doccia fredda, per non dire proprio gelida, per l’affascinante attore romano. Non se l’aspettava proprio nessuno.

Come recita un famoso e assai colorito detto: non tutte le ciambelle riescono col buco. Inoltre c’è anche da dire che il grande pubblico è a dir poco imprevedibile. Questo vale sia in negativo che in positivo. Insomma, non va mai e poi mai dimenticato il classico rovescio della medaglia e che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Non mancano poi cambi di rotta che possono cambiare in un battito di ciglia le carte in tavola. Ora come ora poi non vale nemmeno il fatto di dare in pasto ai telespettatori una fiction, un film o un programma che veda come indiscusso protagonista un volto molto amato e in certi casi una vera e propria star, per avere la certezza matematica di portarsi a casa grandi risultati, sia a livello di critica che di share.

Claudio Amendola è certamente un artista molto stimato ancora oggi nel nostro Paese. Inoltre gode del classico zoccolo duro di estimatori, che lo seguono fin dai tempi dei suoi esordi. Nonostante ciò ha subito anche lui, assai di recente, un confronto con un altro grande professionista del Piccolo Schermo, che lo ha visto uscirne sconfitto.

La carriera attoriale e da ristoratore di Claudio

Tra l’altro questo non è un grande periodo dal punto di vista privato e sentimentale per lui, dal momento che, dopo tanti anni d’amore, è finito il suo matrimonio con la bellissima Francesca Neri. La notizia ha spaccato in mille pezzi i cuori dei loro estimatori, che li vedevano come una super coppia, affiatatissima e decisamente molto collaudata.

Claudio non si è comunque fermato, affermandosi più che mai nel settore della ristorazione coi suoi ristoranti, mentre sul fronte attoriale è trovato da qualche settimana in prime time su Canale 5 con una meravigliosa fiction. Si tratta di una nuova di zecca, che lo vede nelle vesti di un imprenditore decisamente spietato, nonché legato alla malavita.

Brutto scivolone per la nuova fiction

Stiamo parlando de Il Patriarca, dove l’attore romano deve affrontare diverse tematiche, tra cui la malattia, decisamente grave, di cui è affetto il suo personaggio. Stiamo parlando dell’Alzehimer. Tra colpi di scena a non finire e vari intrecci familiari, la fiction non smette mai di stupire. Nonostante ciò, l’ultima puntata andata in onda in data venerdì 28 aprile 2023, non ha registrato grandi dati d’ascolto.

A batterlo clamorosamente è stato il ritorno in grande stile in prime time su Rai Uno de I Migliori Anni, che vede alla conduzione uno strepitoso Carlo Conti. Il conduttore toscano ha infatti portato a casa una media di 3.465.000 di spettatori con un 22,2% di share, mentre Amendola soltanto 2.427.000 con relativo 14,8% di share. Doccia fredda dunque per Amendola che potrà comunque rifarsi.