“Abbiamo deciso di non sentirci”: Mara Venier interrompe le telefonate | Con lui è tutto finito

Durante una delle sue innumerevoli interviste, Mara Venier ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Ecco cosa a detto nello studio televisivo di Pierluigi Diaco.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Ha esordito in qualità di attrice, per poi dedicarsi alla conduzione. Da anni è al timone del programma televisivo Domenica In al punto tale da ottenere l’etichetta della “Signora della domenica”.

Nel suo curriculum la filmografia include tanti film realizzati sia per il cinema (Diario di un italiano, La badessa di Castro, Cattivi pensieri, Zappatore, Testa o croce, Animali metropolitani) che per la televisione (La porta sul buio, Un gusto molto particolare, Professione vacanze, Tutti in palestra). Da non dimenticare Chiamate Maria 3131 su Rai Radio 2 nel 2020.

Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, è stata al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Nel 1984 ha sposato Jerry Calà, ma dopo quattro anni hanno divorziato. Dopo Renzo Arbore e Armand Assante, dal 2006 è legata al produttore cinematografico Nicola Carraro.

Essendo un personaggio pubblico, oltre a intervistare gli ospiti nel suo programma televisivo concede a sua volta delle interviste. Stavolta Pierluigi Diaco ha avuto l’onore di averla nello studio di Bella Ma’. Nella piacevole conversazione ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Riguarda un retroscena inerente al loro incontro davanti alle telecamere.

Un segreto professionale svelato

All’inizio il conduttore ha svelato un segreto della sua professione: “Prima di ogni intervista non ci sentiamo per qualche giorno per far in modo che tutto sia ancora più spontaneo e scafato, una chiacchierata sincera”. In effetti ciò permette di creare la giusta atmosfera tale da rendere partecipi anche coloro che seguono da casa.

Poi a un certo punto la Venier ha ironizzato riportando una voce arrivata al suo orecchio: “Mi hanno detto che qui da te non si possono dire parolacce”. Diaco non ha esitato a confermare con tono altrettanto divertito. Del resto è ben risaputo che la conduttrice è nota per essere spontanea e istintiva.

“Sono ancora quella Mara”

La Venier è stata in questi giorni a Venezia, la sua città d’origine. Diaco ha detto che è rimasto colpito dalla scelta di tornare in un luogo dove tutto ha avuto inizio e lei ha risposto con testuali parole: “Sono tornata grazie alla sensibilità e all’affetto e ho scoperto che sono ancora quella Mara. Avevo paura di tornare senza mia madre a Venezia”.

Infatti dopo tanto tempo è riuscita a tornare lì. Ha trovato il coraggio di fare un tuffo nel passato e ne è valsa la pena. Per la madre Elsa, morta nel 2015, ha scritto un libro “Mamma ti ricordi di me?”, parlando a cuore aperto della malattia dell’Alzheimer.