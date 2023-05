Emma Marrone senza filtri sulla relazione con la De Filippi: “Non so cosa sarebbe successo se…”

Emma Marrone, l’amatissima e splendida artista salentina a ruota libera su Queen Mary. La dichiarazione inaspettata sulla vedova Costanzo.

Emma Marrone è indubbiamente oggi una delle artiste del nostro Paese più apprezzate e amate dal grande pubblico, giovani e giovanissimi in primis. Ha all’attivo numerosi album e tantissime canzoni, mote delle quali sono diventate in men che non si dica autentici successi, nonché veri e propri tormentoni.

Tantissime sono state le collaborazioni che ha messo in atto e svariate le sue partecipazioni al Festival Di Sanremo, ove ha trionfato anni fa con il brano Non È L’Inferno. Emma ha anche debuttato come attrice ottenendo ottimi consensi sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori.

La cantante è tuttavia da sempre anche molto chiacchierata per la sua vita privata, che tale non riesce praticamente mai a restare. Dopo la sua celebre relazione con l’affascinante Stefano De Martino, che dalla scorsa tarda primavera è ritornato a fare saldamente coppia fissa con la moglie Belen Rodriguez, lei ha avuto altri flirt e alcune liason importanti, ma da tempo si professa single.

La vita travagliata della Marrone

Emma Marrone, nel corso della sua giovane vita ha dovuto affrontare numerose sfide e momenti decisamente difficili a livello umano. È riuscita a sconfiggere il tumore, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori. Di recente il suo cuore è stato spezzato in mille pezzi dall’inattesa dipartita del suo adorato papà, al quale lei era a dir poco legatissima.

Non per nulla era la prima persona alla quale rivolgeva il suo pensiero e chiamava prima e dopo un suo concerto. Ora, dopo una lunga assenza a livello discografico, la Marrone è tornata con un nuovo pezzo, intitolato Mezzo Mondo, molto fresco e particolarmente adatto per l’estate che non è poi così lontana.

La dichiarazione sulla vedova Costanzo

Per l’occasione ha optato anche per un cambio di chiome, con il quale ci ha già ammaliato al Festival di Sanremo 2023 in qualità di super special guest nella serata dedicata espressamente ai duetti. Stiamo parlando di chiome scure, tendenti al castano e piuttosto lunghe. Tuttavia se lei oggi è una star lo è anche e soprattutto a Maria De Filippi, che è stata una delle prime persone a credere in lei.

L’artista non se lo dimentica affatto e difatti non smette mai di ammettere e di ricordare che se non avesse incontrato la vedova Costanzo e se non si fosse aperta per lei la porta di Amici, che tra l’altro lei vinse, non sa che cosa le sarebbe successo poi nella sua vita. Con lei è ancora oggi in ottimi rapporti come ha espressamente rivelato a Diva E Donna. Le ha insegnato tantissimo e continua a far parte della sua vita.