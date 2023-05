Spostato urgentemente dal palinsesto | Allarme rosso a Rai 1: scelta fatta dopo il disastro

La Rai, fondata il 27 agosto 1924 a Torino, ha sempre proposto degli ottimi programmi televisivi al pubblico italiano. Nella maggior parte dei casi gli alti vertici hanno ottenuto buoni risultati in termini di ascolto. Uno che ha fatto la storia e continua tuttora è senza dubbio Il Festival di Sanremo. L’ultima edizione, condotta per la terza volta da Amadeus, non ha fatto eccezione.

Un degno avversario della Rai è sicuramente la Mediaset. L’uno cerca di accattivarsi il telespettatore cercando di mettere in campo dei programmi che possano tener testa a quelli dell’avversario e viceversa. Se da un lato abbiamo la professionalità di Milly Carlucci e Antonella Clerici, dall’altro abbiamo Maria De Filippi e Michelle Hunziker. Sono solo alcuni dei personaggi pubblici che danno un enorme contributo con la loro professionalità indiscussa.

La Carlucci è nota per fare compagnia nel periodo autunnale/invernale con Ballando con le Stelle. Nonostante vada in onda dal 2005, riscuote ancora un enorme successo e il merito è senza dubbio dei partecipanti che si mettono in gioco accanto a dei professionisti d’eccezione. Alcuni di questi sono passati alla Mediaset, come Raimondo Todaro che ha accettato la proposta della De Filippi ad Amici.

In quel periodo su canale 5 possiamo assistere alle puntate di Tu si que vales. Se il sabato sera il confronto tra i due show è abbastanza equilibrato, non si può fare lo stesso discorso per quanto riguarda altri. Non a caso la Rai ha deciso di modificare i palinsesti 2022/2023. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Provvedimenti a Rai Uno per evitare il peggio

Il discorso è inerente a Il cantante mascherato. L’ultima puntata ha portato a casa il 35% di share, eppure saranno introdotti dei cambiamenti per avere riscontri migliori. Per esempio nella prossima edizione si punterà su più “cantati mascherati” per coinvolgere più vip e di conseguenza si alimenterà ulteriormente la curiosità degli italiani.

Inoltre potrebbero esserci quattro o cinque puntate da mandare in onda in settimana perché non è riuscito a tenere testa allo stesso modo la fase del Serale di Amici. In parole povere, non sarà cestinato Il cantante mascherato, ma subirà una variazione di trasmissione.

Altri assi nella manica

La Rai può puntare su Tale e Quale Show con Carlo Conti, Affari Tuoi con Amadeus, L’Eredità con Flavio Insinna e tanti altri ancora. Dall’altra parte ci sono Uomini e Donne della De Filippi, Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e Lo show dei record con Gerri Scotti.

Nella lista bisogna non dimenticare il Grande Fratello Vip. A prescindere da tutto la televisione italiana sa come intrattenere e lo fa proponendo con grande cura una varietà di programmi.