Isobel Kinnear, purtroppo l’infortunio ha compromesso tutto: eppure era così vicina alla finale

Guai in vista per la ballerina Isobel. A causa dell’infortunio non arriverà in finale? Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

Isobel Kinnear è una delle ballerine dell’attuale edizione di Amici. Nonostante sia entrata nella scuola in un secondo momento (ha dovuto imparare la lingua italiana, quindi le hanno dato ulteriore tempo), è riuscita a conquistare il pubblico di canale 5. In tanti l’hanno paragonata a Haether Parisi, showgirl americana naturalizzata italiana.

Alessandra Celentano ha sempre dichiarato di essere entusiasta di lei, dato che rappresenta l’allieva modello: dedita al lavoro e al sacrificio, non si lamenta mai e approfitta di ogni singolo istante per apprendere qualcosa in più. Con Ramon ha instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia, di conseguenza non ha nascosto il suo dispiacere quando è stato eliminato.

Nei giorni scorsi il cantante Cricca le ha dedicato una canzone, ma lei non ha reagito come lui sperava. Implicitamente gli avrebbe dato un due di picche. Successivamente Maria De Filippi le ha fatto realizzare un collage di foto sue con i genitori per colmare la tristezza dovuta dalla distanza geografica. Infatti Isobel ha origini australiane e per inseguire il suo sogno non ha esitato a volare in Italia.

Secondo la maggior parte degli italiani ha tutte le carte in regola per portare a casa la vittoria nella categoria di danza. Per quella del canto si sta facendo il nome di Angelina. Le due ragazze sono molto amate e qualcuno sperava fino a qualche giorno fa di vederle in finale insieme. Eppure questo sogno potrebbe non avverarsi a causa dell’infortunio di Isobel.

Isobel rischia di abbandonare il talent show?

Durante le esibizioni della puntata del 29 aprile 2023 Isobel non ha nascosto le lacrime perché aveva un dolore eccessivo al braccio. Probabilmente avrà pensato di non poter più accedere alla finale, dunque si è fatta prendere dal panico. La De Filippi è arrivata in suo soccorso pronta a consolarla.

Subito dopo è stata invitata ad andare dietro le quinte per farsi vedere da un medico. Poi dopo una manciata di minuti è tornata nello studio. Le telecamere l’hanno inquadrata, ma non si è parlato più in merito a quanto accaduto. Essendo stata registrata la puntata giovedì scorso, non è ancora arrivata alcuna dichiarazione sulle sue condizioni fisiche.

Curiosità sulla ballerina

Se non dovesse farcela, sarebbe davvero un problema perché per tanti telespettatori è lei la vincitrice. I più ottimisti credono che se non è stato riferito nulla vuol dire che Isobel sta bene.

Per quanto riguarda la vita privata non si sa se esiste un fidanzato o no. Resta un mistero, quindi, se non ha corrisposto Cricca per mancato interesse o per un cuore impegnato.