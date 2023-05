Ilary Blasi, come si è conciata per andare sui cammelli: allucinante! | Il look scelto non è proprio da lei

Ilary Blasi, un compleanno decisamente speciale e romantico per l’amatissima conduttrice romana. Il suo look in Marocco.

È un momento magico per la splendida ex signora Totti, che da qualche settimana a questa parte è ritornata saldamente al timone della nuova e assai attesa edizione dell’Isola Dei Famosi. Anche quest’anno il programma ha preso il posto, a livello di palinsesto su Canale 5 del GF Vip, dopo la sua conclusione.

Subito dopo le festività pasquali Ilary è tornata a farci sognare e nel contempo, divertire, con nuovi naufraghi. Del resto sono proprio loro gli indiscussi protagonisti dell’avventuroso reality. A questo giro c’è stato un cambiamento all’interno degli opinionisti. Difatti se troviamo in studio accanto alla bravissima conduttrice romana la mitica Vladimir Luxuria, lo stesso non si può dire del carismatico Nicola Savino.

Al suo posto troviamo il simpaticissimo Enrico Papi. Punto saldo come inviato in Honduras il frizzante Alvin, con il quale di recente la Blasi ha dato vita a un divertente siparietto rivelando il suo vero nome di battesimo, ovvero Alberto. Tuttavia Ilary non è solo vincente sul fronte lavorativo ma lo è anche dal punto di vista sentimentale e privato.

Un compleanno da Mille E Una Notte

Dopo la fine del suo matrimonio con il Pupone, con il quale ha messo al mondo ben tre figli, è riuscita ad aprire di nuovo il suo cuore, che da qualche mese a questa parte batte fortissimo per l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. I due fanno sul serio e sci sono già state le presentazioni ufficiali sia presso i familiari che fra gli amici più cari di entrambi.

Sono stati immortalati dai paparazzi anche a importanti eventi pubblici, così come in uno speciale pomeriggio al parco con la piccola Isabel, la terzogenita di soli 7 anni di Ilary e Francesco Totti. Ora per il suo 42esimo compleanno la Blasi è volata in Marocco in compagnia del suo nuovo compagno. Viaggio romantico con tanto di meravigliosa passeggiata sui cammelli.

Il suo outfit optato per la gita in cammello

Per questo momento speciale ed unico Ilary ha optato per un outfit molto comodo, composto da una canotta bianca e una morbida tunica color mattone bagnato. Capelli sciolti, lisci e dotati di un ciuffo ribelle e molto rock. Del resto è questo ora il nuovo look a livello di chiome al quale Ilary ha optato per il suo gran ritorno in TV dopo la conclusione della sua lunga storia d’amore con Totti.

Sui Social poi, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ci delizia sovente con tanti suoi scatti personali, dove emerge tutta la sua più fulgida e lampante bellezza, oltre che la sua incredibile fisicità. Non mancano poi altri in compagnia dei suoi cari, che sono una vera coccola per l’anima per i suoi più grandi estimatori.