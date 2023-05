Censura a Uomini e Donne: il video registrato non andrà in onda | La rissa è stata violenta

La puntata di venerdì 28 aprile 2023 è stata alquanto tesa per un episodio avvenuto nello studio di Uomini e Donne. Alcune scene sono state censurate. Ecco cosa è successo.

Il programma televisivo di Maria De Filippi accoglie ogni anno dei partecipanti che si mettono in gioco per trovare l’anima gemella. Qualcuno riesce nel suo intento mentre altri sono ancora alla ricerca dell’amore. Gemma Galgani, per esempio, non perde mai le speranze e, nonostante stia a UeD da anni, desidera di incontrare la dolce metà.

Oltre la dama di Torino ci sono altri partecipanti che non demordono e tra questi si può menzionare Armando Incarnato. L’affascinante napoletano è spesso al centro dell’attenzione per via dei suoi battibecchi con Gianni Sperti. L’ultimo ha spinto la conduttrice a intervenire perché la tensione era arrivata alle stelle.

Come se non bastasse Aurora Tropea ha dichiarato che Armando ha fatto il provino per il Grande Fratello Vip senza superarlo. Davanti a questa insinuazione il diretto interessato ha chiesto alla redazione di indagare per capire chi dice la verità. La De Filippi gli ha detto che non sarebbe grave qualora fosse vera la notizia, ma lui non ha battuto ciglio.

Nelle ultime ore criticato Paola Ruocco per aver offeso davanti alle telecamere Gemma dicendo che è una donna “affamata”, dopodiché si è scontrato verbalmente con un cavaliere molto noto del parterre maschile. La scena non è stata piacevole da vedere, così c’è stata la censura immediata. I telespettatori sanno bene cosa è successo.

Sfiorata una rissa tra due cavalieri

Tutto ha avuto inizio quando Aurora ha riferito che Armando al di fuori di UeD si sarebbe visto con Lucrezia, un’ex dama. Secondo le sue parole i due si sarebbero frequentati per un po’ di tempo senza dire nulla. Ragion per cui la donna è stata contattata, la quale ha smentito quanto detto da Aurora. Di conseguenza alcuni presenti si sono scagliati contro lei mentre Riccardo Guarnieri ha per l’ennesima volta puntato il dito contro Armando.

I due si sono avvicinati l’uno all’altro lasciando prevedere il peggio. Le telecamere in quel momento hanno subito cambiato l’inquadratura, chiaro segno che qualcosa volontariamente non è andato in onda. Per fortuna non è accaduto nulla di grave, anzi sono arrivate le scuse di entrambi per la reazione spropositata avuta.

Armando, amico dell’ex di lui

Riccardo e Armando hanno spesso discusso negli anni passati, soprattutto per Ida Platano. Sia lei che Alessandro Vicinanza hanno dei rapporti con Armando, quindi quest’ultimo li ha difesi a spada tratta quando lo reputava opportuno.

I fan del programma televisivo sperano di non assistere più a determinate scene, dato che il loro intento è intrattenersi davanti al piccolo schermo seguendo dinamiche piacevoli incentrate sulla ricerca dell’amore.