“È finito malissimo”: Rosa Perrotta rompe il silenzio su Pietro e sconvolge tutti con una notizia improvvisa

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono al centro dell’attenzione per via di un’affermazione fatta dall’ex tronista nelle ultime ore. Ecco cosa è successo all’amatissima coppia di Uomini e Donne.

Rosa è sicuramente una delle troniste più amate del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nel 2017 si è seduta sul trono condividendo l’esperienza con Desiree Popper (per lei si ripresentò nello studio Mariano Catanzaro). Tra le due non c’era molta simpatia, quindi ci sono stati continui battibecchi. Alla fine Desiree è andata via senza una scelta mentre l’altra con Pietro Tartaglione.

I due sono stati separati per mesi quando lei è volata in Honduras nel 2018 come naufraga de L’Isola dei Famosi. In quel periodo legò con Paola Di Benedetto (al centro del gossip per l’amicizia con Francesco Del Monte). Una volta tornata in Italia, Pietro le ha fatto la proposta davanti a tutti gli italiani e lei ha subito detto sì.

Purtroppo non sono ancora convolati a nozze perché nella loro vita è inaspettatamente arrivata la prima cicogna. Sono diventati genitori di Domenico Ethan nel 2019, dunque il matrimonio è saltato. Poi nel 2021 è nato il piccolo Mario Achille. Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo.

Eppure nelle ultime ore sono al centro dell’attenzione per un post pubblicato su Instagram da lei. Un piccolo dettaglio non è passato inosservato. Inevitabili sono stati i commenti dei follower inerenti alla loro situazione sentimentale.

“Fino in fondo per capire”

I fan sanno bene che Rosa e Pietro hanno vissuto dei momenti delicati, ma per fortuna le crisi sono state superate brillantemente. Il merito è senza dubbio anche dell’amore dei figli. In questi giorni si sono concessi una giornata piacevole in spiaggia a Forte dei Marmi. L’ex tronista in un post ha raccolto foto e video per mostrare ai follower cosa hanno fatto.

“Era partito come un bellissimo e romanticissimo post…ma è finito malissimo. Scorrere fino in fondo per capire. Tutta colpa dei carboidrati, di due figli e della nostra intesa“, ecco cosa ha riportato nella didascalia. In effetti le ultime foto hanno regalato una risata perché mostrano Rosa seduta sulla sabbia intenta a mangiare una sorta di pizza.

Riflessioni di Rosa sui social

Tempo fa Rosa aveva pubblicato un video in cui ha fatto un’osservazione ironica: “Se dicono che Domenico è bellissimo ed è identico al padre, allora stanno facendo un complimento a Pietro?“.

Inoltre non accetta il fatto che suo figlio non abbia nessuna delle sue caratteristiche. Il tutto conferma la sua simpatica personalità molto apprezzata da chi la segue da quando è andata via da Uomini e Donne.