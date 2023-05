Meghan Markle, dice addio a tutto quanto e torna alla sua vecchia vita | Finalmente la verità con tanto di prove

Meghan Markle starebbe veramente decidendo di lasciare tutto e tornare alla sua vecchia vita da attrice? A sostegno di questa tesi ci sarebbero prove inconfutabili che vedrebbero Meghan di nuovo in tenta a recitare con tanto di copione.

“Udite, udite aggiornamento dei Duchi del Sussex in corso!” Meghan Markle starebbe veramente pensando di lasciare tutto e tornare alla sua vecchia vita da attrice? A sostegno di questa verità ci sarebbero anche prove scritte che farebbero presagire la Markle di nuovo alle prese con i copioni e con la recitazione. Anche se Meghan che lascia la sua vita agiata per tornare a lavorare, come dicono a Roma “Nun se po’ sentì”. I soldi dei Sussex, dopo l’allontanamento dalla Royal Family, sono già finiti?

Meghan ed Harry hanno portato veramente tanto scompiglio a Palazzo, in molti si erano affezionati ai Sussex, in quanto la storia d’amore tra l’attrice e il principe inglese ha un nonsoché di quella favola moderna tanto amata dalle romanticone incallite. Poi però è successo di tutto, scandali, dichiarazioni, serie tv, libri insomma in poco tempo sono passati dai reali più amati a quelli più odiati.

Il passato di Meghan Markle

Prima di essere la Meghan Markle, moglie del Principe Harry, nonché la causa, a detta degli inglesi, dell’allontanamento del fratello di William dalla sua famiglia, la donna aveva un passato totalmente differente da quello di adesso. Per chi non lo sapesse, Meghan è stata per anni un’attrice statunitense conosciuta principalmente per le sue interpretazioni in film e serie tv quali Sballati d’amore – A Lot Like Love, Remember Me, In viaggio con una rock star, Suits, The War at Home, Fringe, CSI: Miami e così via.

Prima di incontrare il Principe Harry, Meghan Markle è stata sposata con il produttore cinematografico Trevor Engelson per due anni, prima di divorziare nel 2013. Dopo qualche anno inizia la relazione con il fratello di William, ufficializzata poi nel 2017 dalla nonna Elisabetta.

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq — WME (@WME) April 27, 2023

Il ritorno alle origini per la Markle?

Voci di corridoio sostengono che Meghan Markle sarebbe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e a tornare alla sua vita da attrice, avrebbe addirittura firmato un contratto. Noi vi sveliamo la verità, è vero la Markle ha concluso un accordo con la Wme, quella stessa agenzia di talenti che include tra i suoi clienti nomi quali Rihanna, Dwayne Johnson, Matt Damon e così via.

Questo patto scritto però non riguarda la sua carriera di attrice la quale per ora (e probabilmente per sempre) è finita nel dimenticatoio, semplicemente da oggi in poi l’agenzia rappresenterà in tutto e per tutto la Duchessa del Sussex, dalla questione film, marchi, brand fino alla gestione della società Archewell, di proprietà di Meghan e di suo marito Harry.

Quindi non sarà un ritorno alla recitazione, quanto un’espansione del progetto imprenditoriale di Meghan Markle la quale ha in mente diversi programmi su cui concentrarsi.