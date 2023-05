Luca Onestini, la verità sul suo rapporto con Ivana dopo il Gf Vip: “Adesso vorrei…”

Nella pagina Instagram intitolata Thepipol_gossip è stata riportata un’intervista rilasciata da Luca Onestini. Si è focalizzato sul suo rapporto con Ivana Mrazova. Ecco cosa ha detto.

Luca è noto al pubblico italiano per essere stato sia un corteggiatore che tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non è stato scelto da Clarissa Marchese (adesso sposata con l’ex pretendente Federico Gregucci), dopodiché una volta seduto sul trono ha conosciuto Soleil Sorge. Insieme sono stati pochi mesi, dato che lei lo ha lasciato per un altro mentre era nella casa del Gf Vip 2.

In questo modo si è concesso la conoscenza di Ivana Mrazova, la quale voleva prima uscire dalla casa e troncare con il fidanzato. Quando ha messo la parola fine si è lasciata andare tra le braccia del ragazzo. Hanno avuto un’intensa storia d’amore, giunta poi al termine per motivi ancora sconosciuti.

A distanza di anni si sono ritrovati al Gf Vip grazie ad Alfonso Signorini che ha voluto la ragazza a tutti i costi con Martina Nasoni e Matteo Diamante. Il suo ingresso ha determinato un cambiamento nell’atteggiamento di lui. Infatti ha tolto la maschera del duro della situazione mostrando i suoi lati più fragili e sensibili. Non a caso il mondo di Twitter in questi casi ha apprezzato lasciando dei tweet positivi sul suo conto.

Di recente Luca ha rilasciato un’intervista per mettere in chiaro come stanno realmente le cose con Ivana. Adesso sono tornati a vivere la quotidianità, dunque in tanti si stanno chiedendo cosa faranno. Recupereranno il tempo che hanno trascorso l’uno distante dall’altra? Ecco la risposta.

“Voglio godermi a privacy”

“Lei è molto importante per me, quindi vedere un volto che ti suscita queste emozioni è stato per me importante. Il resto è passato in secondo piano. Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo. Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto dentro la casa, anzi senza forse”.

Poi ha proseguito: “Ci siamo sentiti fuori, è stato bello, però per il resto nella vita privata voglio godermi la privacy…Il ritorno non lo escludo, ma tutto con calma, dobbiamo capire delle cose insieme, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo…Io e lei abbiamo fatto molto e comunque fa parte della mia vita e credo sia normale”.

L’augurio dei fan

Le parole di Luca sembrano essere incoraggianti per un ritorno di fiamma. I fan sperano che possano darsi una possibilità perché hanno sempre creduto nel loro amore.

Il ragazzo mostra i suoi lati migliori quando sta con lei ed è proprio in questi momenti che piace di più agli italiani. Del resto l’amore ha soprattutto questo effetto su chi viene colpito dalla freccia di Cupido.