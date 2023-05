Luca Vetrone, spunta la foto con l’ex volto di UeD: che coppia di fuoco

Isola Dei Famosi, tra i più chiacchierati e affascinanti concorrenti di questa edizione vi è da annoverare il bellissimo modello Luca Vetrone. Ora spunta dal suo passato uno scatto in compagnia di un ex volto di Uomini E Donne.

È appena iniziata la nuova e assai attesa edizione dell’Isola Dei Famosi. Al suo comando come sempre la meravigliosa Ilary Blasi, tra le conduttrici più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età. Confermatissimo in qualità di accattivante inviato in Honduras l’eccellente Alvin. In studio ritroviamo in veste di meravigliosa opinionista la camaleontica Vladimir Luxuria.

Nicola Savino è stato invece sostituito con il simpatico Enrico Papi. Tuttavia la massima attenzione, inutile negarlo o girarci intorno, è rivolta ai naufraghi, che sono difatti gli indiscussi protagonisti del reality, che tanto piace al grande pubblico di Canale 5. Tra i tanti volti presenti a questo giro c’è anche il bellissimo modello e personal trainer Luca Vetrone.

Il giovane è pronto a far girare la testa non solo alle naufraghe, ma anche alle telespettatrici. Fisico scultoreo e sguardo dolce, il ragazzo sa decisamente il fatto suo. Classe 1995, è cresciuto nella meravigliosa città di Rimini, sebbene sia nato a Benevento. Dopo le scuole superiori, nel 2015 si è iscritto all’Università Carlo Bo di Urbino, dove si è laureato nel 2019 alla Facoltà di Scienze Motorie.

Il passato televisivo di Luca

Luca sogna da sempre di entrare a far parte del vasto mondo dello spettacolo. Non per nulla, nello stesso anno della sua sudata laurea, lo abbiamo ammirato alla corte di Maria De Filippi, in particolare a Uomini e Donne, in veste di corteggiatore della bellissima Angela Nasti. Successivamente, nel 2021, lo abbiamo anche visto come tentatore a Temptation Island. Vetrone ha anche partecipato al video di Sara D Ti Scrivo ed è pure un’influencer molto seguito e quotato.

Dulcis in fundo ha pure vinto la fascia di Un Bello Per Il Cinema, nel concorso Mister Italia nel 2017. Ora che è ufficialmente un concorrente dell’Isola Dei Famosi il suo nome è nuovamente rimbalzato agli onori della cronaca e un suo scatto del passato in compagnia di un altro volto noto del dating show di Queen Mary, ha fatto molto chiacchierare. Fuori il nome.

Luca in compagnia di un altro ex di Uomini E Donne

Si tratta del bellissimo Giordano Mazzocchi. Il giovane ha partecipato a Uomini E Donne nella stagione 2018/2019, quando ha fatto il suo ingresso in studio per conoscere Nilufar Addati, oggi sua celebre ex. In passato aveva già partecipato al programma per corteggiare la splendida Ludovica Valli.

Purtroppo la storia con Nilufar, che ha appassionato moltissime, persone è naufragata, in seguito anche alla partecipazione a Temptation Island Vip. Chiaramente il fatto di partecipare a due programmi così seguiti ha permesso a Giordano di farsi conoscere ad ampio raggio dal grande pubblico. Oggi è lanciatissimo sia come influencer e modello che come cantante e dj. Inoltre, da grande sportivo quale è, prosegue a lavorare a spron battuto come maestro di sci.