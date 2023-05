‘Ciao poveri!’: altro che cena di compleanno lussuosa per Ilary Blasi | Nicola Savino l’ha proprio sbugiardata

Nessuna cena di lusso tra Ilary Blasi e Bastian Muller per festeggiare il suo compleanno, a smascherarli ci pensa Nicola Savino, il quale svela la vera location che li ha ospitati. Non ci credereste mai.

Altro che cena di lusso organizzata da Bastian Muller per festeggiare il compleanno di Ilary Blasi, a smascherarli ci pensa un astuto Nicola Savino che con le sue indagini ha svelato ai fan dove hanno cenato veramente i due piccioncini. Non ci credereste mai, ognuno di noi c’è andato almeno una volta nella vita.

Quella tra Ilary Blasi e Bastian Muller è una di quelle relazioni del tutto inaspettate che però sembra funzionare. Lui è arrivato in veste di crocerossino intento a rattopparle quel suo cuore frantumato, dopo il divorzio complesso e molto chiacchierato con Francesco Totti. Ovviamente dopo vent’anni che abbiamo sentito sempre parlare di Ilary e Francesco non è tanto facile adesso leggere di Ilary e Bastian e Francesco e Noemi. Se ce l’avessero detto qualche anno fa non ci avremmo mai creduto.

La gelosia di Francesco Totti verso Bastian Muller

Erano una tra le coppie più longeve di sempre quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo quella dedica scritta sulla maglietta e mostrata alle telecamere dopo quel goal superbo, nessuno poteva immaginare che anche per loro ci sarebbe stato un finale tanto tragico, eppure è successo, i due innamoratissimi oggi si odiano e basta, punzecchiandosi come due perfetti sconosciuti.

Nonostante tutto il caos mediatico avvenuto in questi mesi, gli ex coniugi Totti si sono rifatti una vita con i loro nuovi compagni. Pare però che a Francesco proprio non vada giù che Bastian Muller non solo scorrazzi nella villa che fino a qualche tempo fa era di sua proprietà ma a mandarlo su tutte le furie è sapere che socializza con i suoi figli. Insomma papà Francesco vuole essere l’unico eroe della sua prole e non ammette intrusioni esterne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati smascherati

Nicola Savino in maniera molto sarcastica prende in giro Ilary Blasi sulla location dove Bastian Muller ha deciso di portarla per festeggiare il suo compleanno. Della serie “ciao poveri”, loro scherzano sul fatto di essere andati ad un semplice giro pizza, con una Blasi che invoca l’all you can eat, ma in realtà dalle foto che circolavano in rete qualche giorno fa, pare che i due piccioncini abbiano avuto a loro disposizione un intero tempio.

La location è stata addobbata da petali di rose con tanto di atmosfera a lume di candela, per quanto riguarda i piatti che hanno gustato, siamo sicuri che vedendo il conto di questa cenetta lussuosa a noi “poracci” ci sarebbe preso un infarto. Però che dire, noi magari potremmo permetterci solo il giro pizza di cui hanno ironizzato loro vip, però finché abbiamo la “pancia piena” non abbiamo proprio niente da invidiarli.