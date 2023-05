Belen Rodriguez sostituita senza se e senza ma: il suo compagno ha trovato un’altra (molto più giovane di lei)

Non è un bel momento per Belen Rodriguez per via di un gesto compiuto dal suo compagno d’avventura. Si tratta di Stefano De Martino? Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

Belen è una delle donne più affermate del mondo dello spettacolo italiano. Trampolino di lancio è stato il reality della sopravvivenza attualmente condotto da Ilary Blasi. Era l’anno 2008 e si classificò al secondo posto con il 44% per cento dei voti. Da allora ha scalato la vetta del successo fino a essere invitata da Maria De Filippi ad Amici in qualità di membro del cast.

In questo modo ha conosciuto Stefano De Martino dietro le quinte nel 2012. In quel periodo lui era fidanzato con Emma Marrone, dunque non furono visti di buon occhio per molto tempo. La situazione cambiò quando convolarono a nozze per poi diventare genitori di Santiago. Purtroppo per ben due volte si sono lasciati, così lei si è avvicinata ad Andrea Iannone e in seguito ad Antonino Spinalbese.

Adesso sono tornati insieme, in quanto hanno riferito che in realtà non hanno mai divorziato grazie al giudice che li ha invitati a riflettere. Infatti con il suo intervento possono ancora considerarsi marito e moglie. Belen da qualche settimana è tornata a far compagnia agli italiani con Le Iene dove in un’intervista ha ammesso che Stefano le ha dato del filo da torcere.

In questi giorni sta circolando una notizia inerente al fatto che Belen sia stata sostituita da un’altra più giovane. Il suo compagno d’avventura non l’avrà accanto, ma i fan possono stare tranquilli. Non si tratta dell’ex ballerino di Amici, bensì di un amatissimo collega.

Una strana coppia per Fedez

Qualche giorno fa nella pagina Instagram di thepipol_tv è stato condiviso un post che riguarda indirettamente Belen. Il collega in questione non è altro che Max Angioni, attuale conduttore de Le Iene. Secondo gli italiani i due fanno scintille insieme: da un lato la giovinezza colma di energia mentre dall’altra parte la bellezza di una donna di indiscussa professionalità.

Eppure per la conduzione del concerto di Fedez è stato scelto il ragazzo e Mariasole Pollio, influencer presente dietro le quinte di Battiti Live. Il 27 giugno a Milano ci sarà la seconda edizione del concerto. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli utenti social, i quali hanno speso belle parole soprattutto per la ragazza.

“Largo ai giovani”

“Mariasole veramente brava, spigliata e simpatica”, “Era ora…largo ai giovani”, “Ottima scelta” e tanti altri commenti si possono leggere nel post. Ciò conferma che la scelta è molto gradita.

A prescindere da tutto Belen può stare tranquilla perché non dirà addio a Max, uno dei volti emergenti del piccolo schermo nel corso degli ultimi anni.