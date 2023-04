Vuoi imparare a cucinare con Bruno Barbieri? Fallo, ma sappi che ti costerà caro (letteralmente)

Bruno Barbieri non è solo uno chef molto apprezzato e stimato, ma anche un personaggio a tuttotondo del vasto mondo dello spettacolo molto amato. Come insegnate però costa molto caro.

È un immenso professionista, con alle spalle un curriculum professionale di massimo rispetto Bruno Barbieri. Si è fatto conoscere ad ampio raggio grazie alla sua accattivante partecipazione a Masterchef Italia. Un impegno che onora tutt’ora per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori.

Bruno, in nome della sua fulgida simpatia, ha anche debuttato come doppiatore e da diverso tempo svolge pure il ruolo di conduttore. Lo troviamo infatti saldamente al timone del programma, trasmesso su TV8, 4 Hotel, che riscuote sempre un grandissimo successo. Uomo di classe, colto e raffinato, ama moltissimo la Moda e vestirsi secondo un gusto alquanto ricercato.

Ama poi tantissimo gli animali e la natura in generale, nonché scoprire città, paesi e, in linea più generale, luoghi rimasti per lui sconosciuti fino a poco tempo prima.

Bruno ha dato alle stampe anche numerosi volumi di cucina, che sono molto letti e acquistati, sia nelle classiche librerie che nei vari e numerosi store online.

Attivo più che mai sui social

In essi parla di sé e regala ai suoi estimatori tante ricette, alcune delle quali più easy e altre ben più gourmet. Sui Social poi, in particolare sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram, ama dare qualche dritta culinaria, sia tramite il caricamento di alcuni video, condivisi sulla sua pagina o caricati in una storia, o tramite alcuni scatti.

Tuttavia ora c’è anche l’assai ghiotta possibilità per i suoi maggior estimatori, di poter imparare a cucinare, seguendo con attenzione alcune sue lezioni. Tuttavia non si tratta di un corso in presenza, ma a distanza. Dunque avverrebbe rigorosamente e completamente online. Possiamo pertanto parlare di un mini videocorso di cucina firmato dall’amatissimo chef Barbieri. Ma sapete quanto costa?

Il costo del suo corso di cucina

Costa la bellezza di 159,90 euro. Una cifra da molti utenti considerata fin troppo alta, anche perché il mini corso citato consisterebbe in quattordici videolezioni, ciascuna di 4ore e 30 minuti. C’è chi poi sostiene che poi sostanzialmente i corsi sul Web siano sempre gratuiti, compresi quelli squisitamente culinari.

Altre persone sottolineano che per imparare a cucinare non vada bene un procedimento del genere, ma che il corso della necessariamente avvenire di persona. Resta comunque il fatto che esiste anche una folta schiera di estimatori di Bruno che si sono detti entusiasti della proposta, oltre che assai emozionati all’idea di poter seguire un corso, sebbene a distanza, in cui il docente è il loro idolo.