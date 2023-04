Massimo Giletti, perché ha liquidato Antonella Clerici: dopo anni il massacrante retroscena

Il conduttore di Non È L’Arena e la splendida Antonella sono stati fidanzati per moltissimi anni. I motivi del loro addio. Parla lui.

Sono entrambi due personaggi molto noti e amati del Piccolo Schermo. Belli e vincenti, possono contare su uno zoccolo duro di estimatori. Lui, dopo tanti anni di collaborazione, ha lasciato la Rai ed è approdato a La7, dove è piuttosto attivo. Lei è invece la regina dei fornelli e ogni giorno, poco prima di pranzo, dal lunedì al venerdì, ci fa compagnia su Rai Uno con i suoi amici cuochi.

Inoltre è al timone di The Voice Senior, la cui più recente edizione si sta ormai per concludere con la proclamazione del vincitore. A breve la vedremo conduttore The Voice Kids, che è decisamente molto atteso dai telespettatori. Dal punto di vista privato, lei da moltissimi anni è legata, sentimentalmente parlando, all’affascinante imprenditore Vittorio Garrone.

Con lui abita in una meravigliosa casa nel bosco, che sovente mostra felice sui Social. Non ha intenzione di sposarlo ma è molto innamorata. Inoltre è felice di appurare che la figlia Maelle, nata dalla sua passate relazione con Eddy Martens, vada molto d’accordo con il suo nuovo compagno.

Si sono amati moltissimo

Massimo, dal canto suo, ha deposto la sua vita da latin lover incallito e oggi è felicemente fidanzato. Lo è da 10 anni. Tuttavia nel suo passato ha avuto molte chiacchierate storie d’amore con colleghe del vasto mondo dello spettacolo e del giornalismo. In ogni caso quella più amata e sognata è stata per l’appunto quella con Antonella Clerici.

Allora i due erano giovanissimi e all’inizio delle loro brillanti carriere. Si aiutavano molto a vicenda e si confrontavano su vari argomenti. Si sono amati tantissimo e lui, nel corso di alcune interviste a cuore aperto, ha rivelato che forse lei è stata la donna che ha amato di più in tutta la sua vita.

I motivi della separazione

Dunque per quale motivo l’ha lasciata? A quanto pare ai tempi della loto relazione lei si sentiva pronta a crearsi una famiglia, mentre lui no. E così alla fine è stato inevitabile separare le loro strade. Sono comunque rimasti in ottimi rapporti e ancora oggi sono grandi amici.

La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno non prova alcun risentimento per lui e per la decisione presa tanti anni fa di chiudere la loro relazione. Pure lei la ricorda con grande affetto e non rinnega nulla di ciò che ha vissuto con lui. Lo conserva nel suo cuore come un tenero e dolce ricordo da proteggere dal chiacchiericcio altrui.