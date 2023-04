Francesca Fagnani, così ha fatto perdere la testa a Mentana | La confessione piccante: “Lo ha colpito il suo essere…”

Francesca Fagnani durante un’intervista ha fatto una dichiarazione inaspettata sulla sua relazione con il collega Enrico Mentana. Il video è stato condiviso su Instagram. Ecco cosa ha detto.

Francesca Fagnani è una delle conduttrici di punta della Rai e adesso conduce il programma televisivo Belve. Non tutti sanno che è entrata a far parte della Rai presso la sede di New York. In quel periodo c’è stato l’attentato alle torri gemelle, di cui è stata testimone. Una volta tornata in Italia ha condotto Annozero e così ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico.

Dal 2019 è anche opinionista di Quarta Repubblica e Non è l’Arena. Nel 2021 ha condotto una puntata de Le Iene accanto a Nicola Savino e nel 2022 ha sostituito Geppi Gucciari in una trasmissione radiotelefonica. Si è anche occupata del Festival di Sanremo ottenendo ottimi consensi da parte della critica.

Per quanto riguarda la vita privata è felicemente legata dal 2013 a Enrico Mentana. “Non ho mai fatto nulla per mostrarmi in coppia. Neanche una foto insieme…I figli non sono venuti e non me la sono sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me…non penso che sia l’unico modo per realizzarsi”, ecco alcuni parti estratte dall’intervista che rilasciò tempo fa al Corriere della Sera.

La loro storia d’amore procede da anni a gonfie vele, anche perché è vissuta lontano da occhi indiscreti. Poi di recente ne ha fatta un’altra in cui ha svelato come è riuscita a conquistare il cuore di uno degli uomini più acculturati del mondo dello spettacolo italiano. Non ci crederete!

Rivelazione sul compagno di vita

Il video dell’intervista è stato pubblicato qualche giorno fa nella pagina Instagram intitolata il.capitale. La conduttrice di Belve è stata al gioco e ha risposto a tutte le domande. A un certo punto l’intervistatrice ha esordito in questo modo: “Ascoltami il tuo compagno dice di che che l’ha colpito il tuo essere secchiona. Senti chi parla fra l’altro”. Subito è arrivata la risposta.

“Ma lui non studia tanto, non è secchione come me. Ha un talento naturale, è molto intuitivo e preparato, ha una preparazione che ha maturato nel corso degli anni. Io sono quella che studia all’ultimo momento, prima dell’esame. Ha anche una grande memoria, aimè“.

Il rifiuto della Fagnani

Si dice che la conduttrice abbia detto no alla proposta di Milly Carlucci a essere parte integrante della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Secondo Dagospia ha rifiutato perché presa dai suoi impegni professionali.

Duro colpo per i fan che avrebbero voluta vederla nello studio della Carlucci per esibirsi in fantastiche performance. Potrebbe cambiare idea? Per scoprirlo non ci resta che attendere.