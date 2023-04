“Matteo Berrettini sembra moscio”: la famosissima lo ha detto davvero | I suoi fan ci resteranno malissimo

La splendida attrice e showgirl a ruota libera su Matteo Berettini. “Le sembra moscio”, la colorita e forte dichiarazione è diventata in men non si dica virale.

Da qualche mese a questa parte il bello e bravo Matteo Berettini fa coppia con la sensuale e bellissima Melissa Satta. Se inizialmente la loro liaison poteva parere un fuoco di paglia, i due, nonostante la grande differenza di età, hanno dimostrato ben presto di fare sul serio.

Lui si era anche presentato al party di compleanno dell’ex velina e i video, così come gli scatti dell’evento, sono diventati in men che non si dica virali.

Oggi non si nascondono più e vivono alla luce del sole il loro amore, sempre fortissimo. Nonostante ciò sono entrambi sempre sotto attacco dagli haters. Melissa, durante un accorto video caricato sui suoi profili Social, molto addolorata, ha parlato di veri e propri atti di bullismo nei suoi confronti. Un fatto decisamente sconvolgente e brutto che non dovrebbe mai accadere nei confronti di un essere umano.

Matteo, dal canto suo, è stato molto chiacchierato per i suoi mancati successi in ambito tennistico e c’è chi ha iniziato a sussurrare che i suoi tonfi siano dovuti alla chiacchieratissima relazione con Melissa. Matteo ha poi chiesto di evitare di rilasciare queste esternazioni, perché il fatto che lui non sia più cosi vincente in questo periodo nella sua disciplina, non è da collegarsi alla sua vita amorosa.

La verità su Matteo

Tuttavia, molti suoi estimatori sul Web, hanno iniziato a dire che certamente il grande clamore che lo riguarda per via del suo amore con l’ex velina di Striscia, non lo aiuti certamente dal punto di vista psicologico. Tanto più pure lei è fortemente nel mirino e che sta vivendo un momento molto pesante per via dei numerosi insulti che riceve sul Web.

Di recente lo sportivo, durante una sua chiacchierata per Styles Magazine, ha rilasciato una dichiarazione molto forte che ha letteralmente spaccato il cuore dei suoi estimatori: “Gli ultimi due anni sono stati pieni di vittorie, ma anche molto stancanti. Gli infortuni mi hanno fatto perdere il piacere di giocare”, queste le parole del tennista, che hanno lasciato l’amato in boccai ai più.

Gli ha dato del ” moscio”

Ora arriva, come una sorta di doccia fredda la dichiarazione, decisamente forte, di un’altra showgirl. Si tratta della meravigliosa Serena Grandi, che nel corso di un’intervista radiofonica, nel parlare dei suoi amori del passato, tra cui ha ovviamente citato il mitico Adriano Panatta, ha poi rivolto il discorso su Berettini. Lo ha definito, senza troppi giri di parole, “moscio“.

Una dichiarazione certamente forte e che è diventata in men che non si dica molto chiacchierata in Rete. Come lo è diventata un’altra dello stesso Berettini, riferita alla sua relazione con la Satta: “Considerarla una distrazione per la mia carriera è assolutamente irrispettoso. Sarebbe come dire che un giornalista scrive articoli peggiori perché ha moglie e figli. Non ha senso, no?”.