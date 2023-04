Bomba sull’Isola dei famosi: “Vi svelo tutti i segreti” | Ex concorrente spiffera i torbidi retroscena

A distanza di anni un ex naufrago ha deciso di rompere il silenzio e così ha raccontato dei retroscena inaspettati del reality della sopravvivenza. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto.

Da anni L’Isola dei Famosi regala tantissime emozioni al pubblico italiano. Prima andava in onda sulla Rai per poi passare alla Mediaset e i conduttori più amati del piccolo schermo sono stati al timone della conduzione. Simona Ventura, per esempio, si è messa alla prova anche nei panni della naufraga. In quel periodo la conduttrice era Alessia Marcuzzi.

Adesso c’è Ilary Blasi. Per la terza volta di seguito i produttori hanno puntato su di lei. I fan temevano che la separazione con Francesco Totti avrebbe influenzato la scelta di tornare in televisione, ma per fortuna non è stato così. Nella prima puntata ha proposto un look e un outfit che non sono stati graditi da qualcuno. Le critiche sono arrivate anche per alcune frecciatine velate dirette all’ex marito.

Tutto sommato l’attenzione del pubblico si è focalizzata sui naufraghi, soprattutto su Cristina Scuccia per la sua storia. Non sono mancate le prime liti per via di varie incomprensioni tra lei e Nathaly Caldonazzo, la quale ha avuto una discussione anche con Alessandro Cecchi Paone.

A prescindere da tutto il reality della sopravvivenza non delude mai. In queste ore un ex naufrago ha voluto realizzare un video di Tik Tok intitolato “Ecco quello che non sai su L’Isola dei Famosi”. Tantissime sono state le visualizzazioni, chiaro segno che l’uomo riscuote tuttora un grande successo a distanza di anni.

Il segreto del successo

L’uomo in questione è Walter Nudo, vincitore della prima edizione. Nel video ha deciso di rompere il silenzio svelando così verità inedite: “Una delle esperienze più importanti della mia vita e che voi conoscete come L’Isola dei Famosi. Quando sono partito non so cosa mi aspettava. Sapevo che non avrei mangiato, non sapevo fino a che punto, non ero accettato dal gruppo. Questa cosa mi creava grande stress”.

Poi ha proseguito: “Una volta alla settimana incontravamo un coach: ci aiutava a capire come affrontare ogni settimana. Quando l’ho incontrato ho iniziato subito a sfogarmi come tutti gli altri. Questo mi ha permesso di vincere con quasi il 90%“ .

Una figura importante del reality

Per Walter Nudo, dunque, la figura del coach è stata essenziale: “Non ti dice cosa fare, ma ti mette in condizione di poter capire tu cosa vuoi fare nella vita”.

Secondo le sue parole, dunque, i naufraghi non sono abbandonati al loro destino. Possono contare su qualcuno, cosa essenziale per chi affronta le avversità di una realtà lontana anni luce dalla propria.