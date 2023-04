Micol Incorvaia ridicolizzata senza pietà | Il conduttore Rai: “Spero sia stato arrestato subito”

Micol Incorvaia è al centro dell’attenzione per essere stata menzionata da un amatissimo conduttore della Rai. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto sul conto della ragazza.

Micol è nota al pubblico italiano per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7. Nonostante sia entrata in un secondo momento è riuscita non solo a conquistare gli italiani, ma anche ad arrivare in finale. Si è messa in gioco come ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, dunque i rapporti con Antonella Fiordelisi sono sempre stati tesi.

Nella casa, però, ha trascorso le giornate conoscendo con un certo interesse Edoardo Tavassi, naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi (nel reality conobbe Mercedesz Hengher, con la quale non si è più rivisto una volta tornati in Italia). I due hanno portato avanti la loro relazione senza avere le telecamere puntate addosso a differenza di altre coppie.

Lui vive a Roma mentre lei a Milano, ma la distanza geografica per loro non sarà un problema perché si sposteranno con i treni. Micol è la sorella di Clizia Incorvaia, anche lei ex concorrente del reality di Alfonso Signorini. Tuttora è legata a Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa.

Stesso destino per entrambe le sorelle. Essendo dei personaggi pubblici sono esposti sia a complimenti che critiche. Del resto la popolarità ha sia i pro che i contro. Nelle ultime ore, per esempio, è la sorella minore a essere stata presa di mira da un conduttore della Rai. Lui ha affiancato Amadeus in due edizione del Festival di Sanremo.

“Radiato dall’albo dei corrieri”

In poche parole Micol si è lamentata (in tono ironico) del fatto che sia stata svegliata dal corriere alle 9:30 del mattino. Deve ancora riprendere il ritmo del sonno, dato che nella casa non c’erano orari. La notizia è stata appresa da Fiorello che nel programma televisivo Viva Rai 2 ha commentato in questo modo: “Spero che il corriere sia stato arrestato e radiato dall’albo dei corrieri”.

Poi ha proseguito: “Che lavoro fa? E’ un ex concorrente del Gf Vip. Perché è vip? Credo sia la sorella dell’Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Goggi, quindi parte tutto da lei. Il vippismo parte da lei che s i è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio con il quale ha l’Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Volevamo esprimere solidarietà”.

Il silenzio della vippona

Micol non ha ancora replicato, ma sicuramente sorriderà per l’ironia di uno dei conduttori più amati da sempre del piccolo schermo.

Con Edoardo le cose vanno a gonfie vele, dato che condividono tanti scatti sui social. Probabilmente anche i continui spostamenti con i mezzi pubblici incideranno sulle ore piccole. Ragion per cui ogni occasione è buona per recuperare.