Benedetta Vari, contratto stracciato: purtroppo dopo questa per lei Amici è finito

Caos ad Amici, non si sa cosa succederà, ma la situazione è tosta, se un professionista ha deciso di prendere una decisione tanto drastica, vuol dire che è impossibile che le cose si possano risanare.

C’è un detto che spiega in grandi linee il problema di Benedetta: “Prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate portano parecchio pentimento”.

Benedetta Vari quello che sappiamo su di lei

Benedetta Vari, detta Benny, è una ballerina professionista, nonché ex allieva di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Non sappiamo molte informazioni su di lei, nemmeno la sua età, in quanto è sempre stata molto riservata in merito. È nata a Colleferro, per un certo periodo della sua vita ha abbandonato la danza, per stare vicino a sua mamma, visto i gravi problemi di salute che l’hanno sopraffatta.

La Vari è fidanzata con un calciatore della sua città, Simone Maselli e ha un figlio avuto da una precedente relazione. Dopo essere stata eliminata dal talent della De Filippi, Maria l’ha ingaggiata come ballerina professionista in supporto a Mattia Zenzola. Una pessima abitudine di Benedetta Vari è quella di sputare troppe sentenze dietro le spalle dei suoi colleghi, per questo si è trovata nei guai in più di una circostanza.

Benedetta Vari: ci risiamo!

Benedetta Vari ne ha combinata un’altra delle sue, per via delle sue parole acide rilasciate nei confronti di Isobel Kinnear, il suo futuro ad Amici è a rischio. Avranno stracciato definitivamente il contratto? Se non comparirà nella prossima puntata del talent di Maria De Filippi la ballerina avrà veramente sprecato un’occasione d’oro, in quanto vorrebbe dire che per lei l’esperienza da ballerina è definitivamente finita.

Per chi se lo fosse perso, in sostanza, Benedetta si è lamentata dietro le spalle di Isobel con il resto degli allievi, sostenendo che la ballerina balla quando non deve, ascolta la musica nei momenti peggiori e sarebbe troppo rumorosa ed egoista. Questo suo disappunto ovviamente gliel’ha dimostrato anche durante le prove della sfida che avrebbero dovuto sostenere, motivo per cui il ballerino professionista, Simone Nolasco ha chiesto l’eliminazione della prova indetta da Todaro. Come andrà a finire questa storia ancora non si sa. Per il momento sgorgano lacrime a “go go”, c’è chi se l’è presa, chi è dispiaciuta, insomma un vero e proprio caos.