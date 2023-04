Christopher Leoni, hai mai visto i figli? Sono destinati ad essere dei modelli senza dubbio

Avete mai visto i figli di Christopher Leoni? Sono belli proprio come il papà, sicuramente diventeranno dei modelli proprio come lui, complice anche il cognome della mamma che “è tutto un programma”.

Sono destinati ad essere dei modelli senza dubbio, è impossibile che non vengano notati, la loro bellezza è una questione di genetica. Avete mai visto i figli di Christopher Leoni? Sono belli proprio come il papà, quando li vedrete sarete sicuramente d’accordo con noi.

Christopher Leoni non è soltanto il bel naufrago che sta facendo innamorare tutte in questa nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, ma è molto di più. È un modello, nonché attore brasiliano naturalizzato italiano. Grazie alle sue origini italiane, Leoni sa parlare perfettamente sia il brasiliano che l’italiano, dote che gli ha permesso di lavorare nel nostro Paese senza nessun problema.

La vita di Christopher Leoni

Christopher Leoni è nato a San Paolo, in Brasile nel 1986 ed ha capito fin da subito che la sua straordinaria bellezza l’avrebbe portato molto lontano, non solo nel campo della moda ma anche in quello della recitazione. Ha iniziato a lavorare come modello da giovanissimo nel suo Paese, muovendo così i primi passi in questo settore, il quale lo aiutò molto una volta trasferitosi a Milano. Non ci mise poco ad essere notato, diventando il testimonial di molti marchi famosi.

Non contento, Leoni decise di approfondire anche le sue doti di attore, prendendo parte a fiction famose quali L’onore e il rispetto, Pupetta, Il peccato e la vergogna e così via. In seguito partecipò anche a Ballando con le Stelle, fino ad arrivare alla sua partenza ad Honduras in questa edizione dell’Isola dei Famosi.

I figli di Christopher Leoni

Il bel naufrago, Christopher Leoni ama così tanto il mondo della moda, che non poteva non trovarci anche l’amore. Infatti, da diversi anni è legato sentimentalmente a Francesca Versace, figlia del famoso Santo Versace. La coppia ha deciso di mettere su famiglia, dando alla luce i loro due bellissimi figli, Ayla Leonor e Santo.

A tal proposito, voi li avete mai visti i bellissimi figli di Christopher Leoni e Francesca Versace? Sono belli proprio come i loro genitori, per questo motivo senza ombra di dubbio da grandi, sono destinati ad essere due modelli. Sicuramente la genetica del papà e il cognome della mamma gli aprirà veramente tutte le porte, nel caso decidessero di non allontanarsi dal campo della moda.