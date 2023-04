Amici, gli allievi cantano in playback? La verità che non ti aspetteresti proprio

Amici, i concorrenti si esibiscono in playback? La verità da chi la sa lunga. I telespettatori sono sconvolti.

Lo scorso 18 marzo 2023 ha preso ufficialmente il via in prime time su Canale 5 la fase serale del padre di tutti i talent. Raggiungerla è il sogno di tutti i partecipanti, che sudano letteralmente sette camicie per farcela. Chiaramente è già un’impresa molto ardua e complessa superare i provini per entrare a far parte della scuola più famosa in Italia.

Arrivare fino a quel punto, vincendo anche tante sfide e risultare magari tra i più apprezzati fra i telespettatori, è una vera e propria manna dal cielo. Certo, una volta raggiunta la già citata fase serale, il gioco si fa sempre più duro. Sfide ed eliminazioni sono sempre dietro l’angolo e talenti, anche ragguardevoli, sono costretti ad abbandonare la trasmissione.

A giudicarli quest’anno in qualità appunto di giudici ci sono Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e il carismatico Cristiano Malgioglio, già in forza nella stessa vesta alla corte di Carlo Conti. Tuttavia ad emozionare moltissimo non sono solo le performance degli allievi, sia per quanto concerne la danza che il canto, ma anche quelle dei loro professori.

Tante star sono uscite dal talent

Grande importanza hanno poi gli ospiti, molti dei quali anni fa sono stati lanciati nel vasto mondo dello spettacolo dalla stessa trasmissione e dalla mitica Queen Mary. In ogni caso i veri protagonisti sono i concorrenti, che sognano di giungere in finale e chiaramente di vincerla. Tuttavia la storia del talent ci ha ampiamente insegnato nel corso del tempo che non sempre chi lo ha vinto è diventato una star.

E, così come chi non è arrivato al traguardo, non è detto che non sia riuscito a realizzarsi. Inoltre c’è anche da sottolineare che i fan dei rispettivi concorrenti stanno diventando sempre più agguerriti anche sui Social, dove sono prodighi di commenti e si mettono immediatamente in moto per condividere le esibizioni più emozionanti dei loro beniamini. Tuttavia sono davvero tutte dal vivo?

Parole al vetriolo di un ex coach

Ovviamente con ciò ci possiamo riferire solo alle esibizioni canore. Il musicista, produttore, vocal coach, nonché ex professore proprio del padre di tutti i talent Luca Jurman avrebbe rivelato che i cantanti ad Amici cantino in playback. In particolare l’artista si è soffermato sull’esibizione di Federica Andreani, che aveva ottenuto per approdare alla fase serale. Già allora Luca aveva così commentato la performance: “Ho un sospetto che non voglio dire, ho un brutto sospetto, un bruttissimo sospetto”.

Che cosa avrà voluto dire con ciò? “Nelle parti alte io sento non solo l’auto-tune. Ma è come se…è brutto dirlo, ma è come se fosse in playback“, ha poi svelato l’artista. Successivamente ha anche rivelato di aver percepito la voce di Federica troppo compatta e precisa, come se masterizzata. Successivamente poi pare aver avuto la conferma dei suoi sospetti, tanto che ha dichiarato senza mezzi termini: “Dopo la live mi è arrivata la notifica da Twitch che avevo ascoltato un brano distribuito già dal 10 gennaio, il giorno prima (visto che la puntata era dell’11), ed era il file del disco già in commercio. (…) Se uno sta male ci può stare, ma non per il concorso per il serale, avrebbero potuto dichiararlo, come per la danza si valutasse un video promo del balletto e non la performance dal vivo”. In ogni caso in nessuna delle puntate del talent è stato mai aperto l’argomento, quindi la conferma da parte dei diretti interessati – Maria, autori e professori – non è mai arrivata.