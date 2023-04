Isola dei famosi, protagonista sbugiardato in diretta: ha sempre mentito sulla sua identità

L’Isola Dei Famosi, la nuova e attesissima edizione, è appena iniziata e fa già molto parlare di sé. Rivelato il nome del vip in diretta.

Come è diventata oramai un’assai piacevole consuetudine, il carismatico Alfonso Signorini cede il passo a Ilary Blasi. Archiviato infatti il GF Vip, dopo la classica pausa pasquale, ecco ritornare in prime time su Canale 5 con L’Isola Dei Famosi. Quest’anno poi era particolarmente attesa per il fatto che fosse la prima volta che la conduttrice romana si presentasse al timone della trasmissione dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Ormai le pratiche per la separazione e successivo divorzio sono state avviate e lei ha ritrovato finalmente il sorriso. Difatti da diversi mesi a questa parte è molto felice accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller con cui non si nasconde più. I due fanno davvero sul serio. Non per nulla ci sono già state le presentazioni ufficiali sia presso i familiari che gli amici più cari.

L’ex Capitano della Roma dal canto suo è andato a vivere in una nuova casa, sempre sita nella Captale, con Noemi Bocchi. Ilary, per la nuova edizione dell’Isola, si è mostrata con un nuovo look, decisamente più rock e grintoso, per le sue chiome. Poco prima era apparsa a Verissimo, dalla cara amica Silvia Toffanin, per una chiacchierata a cuore aperto, dove sprizzava gioia da tutti i pori.

Non mancano i primi colpi di scena

La nuove edizione del reality piace ed è particolarmente seguita. Non sono poi mancate le critiche, soprattutto da parte del critico televisivo Aldo Grasso, che tuttavia non hanno affatto scalfito la grinta della meravigliosa Ilary. Quest’anno in studio con lei, in qualità di accattivanti opinionisti, troviamo l’immancabile Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che ha preso il posto di Nicola Savino.

Tuttavia i più grandi protagonisti dell’Isola sono i partecipanti, ovvero i naufraghi. Fin dalle prima battute di questa nuova e attesissima edizione non sono mancate le discussioni,. Una in particolare, avvenuta nelle notte, ha fatto a lungo parlare di sé. Stiamo parlando di quella tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, dove sono volati stracci a non finire. In ogni caso ora a far parlare di sé sul Web è un altro argomento, ovvero una gaffe avvenuta in diretta.

Rivelato il nome del vip

Tramite essa Ilary ha rivelato il vero nome del suo caro amico e storico inviato in Honduras Alvin. Lo ha fato con il sorriso sulle labbra e chiamandolo col suo nome di battesimo, che lei conosce molto bene. Quale? Alberto. Lui è apparso alquanto scocciato, mentre Enrico Papi molto divertito dalla rivelazione che ha colto tutti quanti di sorpresa.

Il video relativo è diventato in men che non si dica virale. Alvin ha poi risposto alla conduttrice a tono, chiamandola con il suo vero nome, ovvero Ilaria. A quel punto l’ex signora Totti l’ha presa sul ridere e ha proseguito con il collegamento in Honduras, ove l’attendevano i naufraghi.