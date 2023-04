Amici22, allieva lascia lo studio: “Tutti preoccupati per la sua salute” | Infortunio in diretta

Infortunio in diretta ad Amici di Maria De Filippi, l’allieva lascia lo studio e sono tutti molto preoccupati per la sua salute.

Dalle anticipazioni di Amici di Maria De Filippi, è giunta la triste notizia di un infortunio avvenuto in diretta ai danni di un’allieva che lascia lo studio dolorante.

Sono tutti molto preoccupati per la sua salute, in quanto questo episodio potrebbe cambiare per sempre le sue sorti all’interno del talent.

Sorgono così diverse domande, l’allieva dovrà lasciare Amici per sempre? Chi sarà mandato via al posto suo, visto che lei per il momento non potrà gareggiare?

Questo episodio si aggiunge all’aria già fin troppo pesante che si respira in questi giorni al talent della De Filippi.

Vanessa Bellini dice la sua

Ad Amici di Maria De Filippi di fattacci ultimamente ne stanno capitando parecchi. Prima dell’infortunio di cui andremo a parlarvi nel prossimo paragrafo, c’è stata la diatriba tra Benedetta Vari e Isobel Kinnear, la quale si è rivolta in malo modo contro la ragazza australiana. Questo suo atteggiamento ha visto la redazione, sotto suggerimento del ballerino professionista, Simone Nolasco ad annullare la sfida nella quale avrebbero dovuto cimentarsi.

Le parole di Benedetta nei confronti di Isobel sono state molto criticate dagli spettatori i quali non hanno gradito quella cattiveria gratuita, visto la sua fortuna ad essere stata assunta dalla De Filippi, dopo che era stata eliminata dal talent. Non solo i fans di Amici non gradirebbero molto la presenza della Vari attualmente, ma anche un’ex allieva del programma Mediaset, Vanessa Bellini, ha deciso di dire la sua in merito: “La differenza tra mediocrità e professionalità sta anche e soprattutto nel proseguire il lavoro oltre la sala prove (e quindi a casa) esattamente come fa Isobel. Sentire fare questo discorso da una ‘professionista’ che dovrebbe essere da esempio per gli altri è grave”.

L’infortunio inaspettato ad Amici

Tornando al discorso principale del nostro articolo, a Isobel Kinnear le cose ultimamente non vanno per niente bene. Non solo è stata insultata da Benedetta Vari senza nessuna remora, ma adesso è stata costretta a lasciare lo studio di Amici di Maria De Filippi, visto il brutto infortunio in diretta che l’ha vista protagonista. Durante la sua esibizione che vedremo nella prossima puntata, la Kinnear si è infortunata al braccio durante le varie prove di ballo che ha sostenuto nel corso della serata.

Essendosi fatta male, Isobel ha dovuto lasciare lo studio per recarsi dal fisioterapista e al suo posto ha dovuto esibirsi Aaron il quale è andato in sfida con Cricca. Da queste premesse sappiamo che la prossima puntata di Amici sarà ricca di colpi di scena. Le domande sorgono spontanee. Chi dovrà abbandonare la scuola tra Aaron e Cricca? In che condizioni sarà il braccio della Kinnear?