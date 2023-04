Re Carlo, l’assurda rivelazione sul suo primo amore a un passo dall’incoronazione: nessuno poteva immaginarlo

Oramai ci siamo, il 6 maggio 2023 Carlo sarà ufficialmente incoronato Re, mentre la sua Camilla Regina. Nuovo importante rumors su di lui e sul suo primo amore.

La Stampa e la TV di tutto il mondo si sono mobilitate da tempo per essere presenti al grand giorno. Fervono i preparativi al massimo grado per l’incoronazione di Re Carlo III e della sua splendida seconda consorte. Stiamo chiaramente parlando dell’elegantissima Camilla Parker, che per tanti anni, prima di diventare ufficialmente la sua compagna di vita e sua moglie, ha vissuto nell’ombra,

Un ombra che tuttavia pure la compianta Lady D ha sempre sentito tra lei e l’allora marito, tant’è che è arrivata a dire che nel loro matrimonio fossero addirittura in tre. Lei e Carlo si sono sempre molto amati, ma inizialmente non hanno potuto vivere pienamente e a alla luce del sole il loro amore, che poi è riuscito a trionfare al massimo grado.

Quando poi lui è rimasto vedovo, si è preso un po’ di tempo prima di apparire pubblicamente con la sua lei, anche per il rispetto dei suoi figli.

Successivamente Camilla ha iniziato a mostrarsi sempre di più e alla fine anche la compianta Regina Elisabetta ha iniziato ad apprezzarla e ad accettare il fatto che sia sempre stata lei la donna che il figlio Carlo avesse amato fin da ragazzo.

Parla l’esperto

Ora come ora anche il primogenito William la stima, così come la nuora Kate Middleton, che ha pure realizzato per lei alcuni scatti ufficiali. Lo stesso però non si può dire di Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, che ha sparato a zero nella sua persona nella sua chiacchieratissima autobiografia Spare.

Tuttavia pare che il popolo inglese non l’abbia ancora pienamente accettata, come ha confessato durante una recente chiacchierata a cuore aperto per il settimanale Oggi il più grande esperto della Royal Family. Stiamo parlando di Andrew Morton, che in passato scrisse anche un toccante libro in stretta collaborazione con la Principessa Triste.

Re Carlo III e il suo primo grande amore

Lo scrittore ha svelato che se lei fosse stata ancora viva, certamente il matrimonio con Carlo sarebbe finito e lei si sarebbe rifatta una vita con un altro uomo, mettendo al mondo pure altri figli. Non si sarebbe presentata al giorno dell’incoronazione e avrebbe cercato in ogni modo di offuscarla a livello mediatico, organizzando un evento di spessore che l’avrebbe vista grande protagonista.

Riguardo a Carlo, Morton ha sottolineato che è stato molto intelligente e che si è preparato da tanto tempo per diventare Re, nonché un Sovrano molto politico. Non per nulla è molto attento agli sviluppi correnti e a ciò che accade nel mondo in generale. Inoltre, secondo il biografo, essendo così preparato e sul pezzo, nessuno dovrà insegnargli il mestiere, come un tempo dovette fare Churchill, con Elisabetta. Ma non finisce qui, perché al contempo Antonio Pappano, direttore d’orchestra che prenderà parte alla cerimonia di incoronazione del Re, ha anche rivelato qual è stato (ed è) il primo grande amore di Carlo: si tratta di quello per la magia, tanto che dal lontano 1975 appartiene al più prestigioso club di illusionisti.