De Filippi-Clerici, la coppia inedita di cui avevamo bisogno: qualcosa le accomuna ma pochi lo sanno

Sono indubbiamente due grandissime conduttrici e due immense professioniste Maria De Filippi e Antonella Clerici. Tuttavia c’è un altro importante aspetto che le accomuna. Sapete quale è?

La vedova Costanzo può essere considerata, e pure a buona ragione, una delle regine indiscusse e incontrastate delle Reti Mediaset. Attualmente la vediamo presente sul Piccolo Schermo, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio con il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana.

Stiamo chiaramente parlando di Uomini E Donne, che tanti personaggi ha poi lanciato nel vasto mondo dello Spettacolo. Il sabato sera, a partire dallo scorso 18 marzo 2023, Maria ci fa anche compagnia in prime time sempre su Canale 5 con l’attesissima fase serale di Amici. Anche in questo caso lo show è un autentico successo.

In autunno la vediamo invece impegnata nella veste di giudice per Tu Si Que Vales, accanto agli amici e colleghi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Solitamente, appena concluse le feste natalizie, eccola pronta a farci emozionare e commuovere con le storie di C’è Posta Per Te.

Tuttavia se Queen Mary è una delle conduttrici di maggior punta dell’Azienda Del Biscione, si può dire lo stesso per quel che concerne l’Azienda Di Viale Mazzini per Antonella Clerici.

La carriera della Clerici

Giornalista sportiva, ha ben presto dimostrato di essere preparatissima anche in altri settori. Ha alle spalle numerosissime conduzioni e da molti anni a questa parte è lei la regina di indiscussa dei fornelli in TV. Ci fa compagnia dal lunedì al venerdì, appena prima di pranzo, con È Sempre Mezzogiorno, con i suoi amici chef.

Inoltre in inverno ci ha fatto divertire con The Voice Senior e Kids, in onda in prime time su Rai Uno. Oltre ad essere due immense professioniste e conduttrici amatissime del grande pubblico italiano, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, le due hanno anche un altro aspetto in comune, che tuttavia è ancora sconosciuto ai più. Sapete quale è?

Entrambe sono laureate, ma in cosa?

In pratica sono entrambe laureate in Giurisprudenza, tuttavia hanno scelto, sia Maria che Antonella, di occuparsi di tutt’altro nella vita. Donne molto realizzate sul lavoro, sono anche riuscite a crearsi una loro famiglia. Difatti la De Filippi insieme al compianto Maurizio Costanzo ha adottato il figlio Gabriele, oggi diventato uno splendido giovane uomo.

Mentre Antonella è diventata mamma di Maelle, attualmente una meravigliosa adolescente, messa al mondo con l’ex compagno Eddy Martens. La loro storia è finita da tantissimo tempo ma i due oggi sono in ottimi rapporti. Da anni la Clerici fa coppia fissa con l’affascinante Vittorio Garrone, con il quale vive in una deliziosa casa nel bosco.