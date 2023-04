Mediaset, altro che porte chiuse in faccia ai Vipponi: contratto pronto per due di loro | Li rivedremo qui

Alcuni vipponi del Grande Fratello Vip 7 hanno firmato un contratto con un nuovo programma televisivo della Mediaset. Ecco chi sono i dove li rivedremo.

Il Grande Fratello Vip 7 si è concluso da poco con la vittoria di Nikita Pelizon. Grazie al reality di Alfonso Signorini alcuni concorrenti possono avere la possibilità di riemergere o di affermarsi nel piccolo schermo. Tra i vipponi dell’ultima edizioni non sono passati inosservati Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi.

Il primo ha già partecipato a una precedente edizione, esattamente quella vinta dall’ex fidanzata Martina Nasoni. Si è seduto anche sul trono di Uomini e Donne di Maria De Filippi una volta tornato single. Nonostante varie pretendenti si siano proposte per lui, è andato via dallo studio da solo. Poi Signorini gli ha dato modo di farsi vedere nuovamente dagli italiani.

Edoardo, invece, ha avuto come prima esperienza televisiva L’Isola dei Famosi l’anno scorso con la sorella Guendalina Tavassi. Sull’isola ha conosciuto Mercedesz Hengher, con la quale la frequentazione non ha avuto un proseguo quando sono tornati in Italia. Adesso è felicemente fidanzato con Micol Incorvaia, conosciuta proprio nella casa del Gf Vip.

La coppia è arrivata in finale con Luca Onestini, anche lui noto per essere stato nel programma della De Filippi. Come lui Luca Salatino ha fatto questo percorso televisivo. Ha abbandonato il reality per tornare dalla fidanzata Soraya Ceruti, ma ora potremo rivederlo nel piccolo schermo con una ex compagna d’avventura.

Accanto all’ex tronista c’è lei: la seconda finalista

La giovane in questione si è avvicinata a un vippone al punto tale da trascorrere ore piacevoli insieme. Tutto è finito nell’arco di qualche settimana, dunque lei ha iniziato a focalizzare la sua attenzione su un altro. Ora sono una coppia, in quanto si sta parlando della loro love story per via di un episodio spiacevole avvenuto in una discoteca di Vicenza. Si tratta di Oriana Marzoli.

Dove li rivedremo insieme? Nella La Pupa e il Secchione condotto l’anno scorso da Barbara D’Urso. I telespettatori della Mediaset sanno bene come funziona lo show e probabilmente loro indosseranno i panni dei pupi che saranno istruiti da chi ha un bagaglio culturale ampio. Sicuramente ne vedremo delle belle.

Novità sullo show di Italia 1

Non si sa ancora quando andrà in onda La Pupa e il Secchione ed è alta la probabilità che al timone della conduzione non ci sarà la D’Urso. Infatti si fanno più insistenti le voci sul ritorno di Enrico Papi e Francesca Cipriani.

Inoltre potrebbe essere riproposto il vecchio format, ovvero quello di quando c’erano Paolo Ruffini e Andrea Pucci. Per adesso non è stata ancora comunicato il resto del cast.