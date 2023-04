Laura Pausini ha detto no alla proposta di matrimonio del super divo di Hollywood: nessuno lo sapeva ma è così

Laura Pausini, la cantante italiana più amata al mondo ha detto un clamoroso no a un divo di Hollywood. Fuori il nome.

È ancora lei, la mitica Laura Pausini, l’artista italiana più amata al mondo, insieme agli straordinari Albano e Adriano Celentano.

Si è fatta conoscere ad ampio raggio sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico al Festival di Sanremo, quando era poco più maggiorenne, grazie al grande intuito artistico di Pippo Baudo.

Successivamente ha partecipato altre volte alla nota kermesse canora in gara, ma poi ha deciso di farlo solo in veste di superospite. L’abbiamo anche vista di recente debuttare nel ruolo di accattivante, vincente e convincente conduttrice all’Eurovision Song Contest, affiancata da Mika e Alessandro Cattelan.

Laura è oggi una vera e propria star con all’attivo molti albume canzoni, molte della quali vere e propri hit cantante ovunque. È un autentico animale da palcoscenico visto che sa proprio come mordere il palco. Ha all’attivo tantissimi live e tour. E, visto che ha così tanti fan ,che è costretta a esibirsi in luoghi decisamente molto ampi ed estesi, come gli stadi.

La vita di Laura fuori dal palcoscenico

Nonostante sia molto impegnata dal punto di vista professionale in giro per il mondo, è riuscita comunque a realizzarsi anche dal punto di vista sentimentale e privato. Da anni ha accanto il musicista e produttore Paolo Carta, che fa anche parte della sua band. Con lui ha messo al mondo la bellissima Paola. Di recente l’artista emiliana ha anche suggellato l’amore con il suo Paolo con un matrimonio.

Le foto di lei con indosso l’abito bianco hanno scaldato e non poco il cuore dei suoi numerosi fan, soprattutto quelli della prima ora, che sanno quanto lei sia una donna romantica e dedita all’amore. Tuttavia se al suo compagno lei ha detto sì, lo stesso non si può dire nei confronti di una straordinaria star di Hollywood. Difatti al noto attore lei ha dato un sonoro due di picche.

Fu a Jim Carrey che disse di no

Durante una sua ospitata a RDS, la Pausini ha svelato che anni fa era stata chiamata niente meno che al matrimonio di Barbara Streisand per intonare il suo celebre brano Se Ami Sai. A un certo punto le si è avvicinato Jim Carrey che le ha poi chiesto di sposarlo. Chiaramente la sua rivelazione ha suscitato enorme ilarità e tanta curiosità anche da parte dei conduttori Giovanni Vernia e Petra Loreggian.

Negli ultimi giorni l’artista ha detto sì a un progetto ideato dall’amico Rosario Fiorello, che le ha permesso di partecipare alla sua versione “speciale” di Mare Fuori. Il video, decisamente esilarante e divertente, è divenuto in men che non si dica virale, dopo esser anche stato prontamente condiviso dalla stessa Laura sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram.