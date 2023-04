“Di cattivo gusto”: Caterina Balivo massacrata per una foto | Il contenuto è davvero ‘scandaloso’

Caterina Balivo, l’amatissima conduttrice campana di nuovo nella bufera. Tutta colpa di una foto. Una raffica di critiche per lei sui Social.

I suoi numerosi estimatori, compresi chiaramente quelli che si possono definire della prima ora, hanno molto sofferto quando lei ha voluto abbandonare la TV per un certo periodo di tempo al fine di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia. È accaduto nella primavera del 2020 quando ha salutato i suoi affezionati telespettatori nel corso dell’ultima puntata di Vieni Da Me.

Nonostante ciò ha sempre cercato di mantenere un filo diretto e costante sui Social coni suoi estimatori, con post, video e dirette. L’abbiamo poi rivista sul Piccolo Schermo non come conduttrice ma come giurata de Il Cantante Mascherato, che vede alla conduzione Milly Carlucci. Abbandonato tale impego TV su Rai Uno, è approdata su TV8.

Qui ha iniziato a farci divertire ed emozionare con il programma Chi vuole sposare mia mamma? che poi ha potuto contare sull’allargamento con l’introduzione delle figura dei papà. Su La 7 è invece alla conduzione di Lingo, che non ha tuttavia avuto a livello di share i dati tanto agognati, dovendosela vedere con due titani in tale direzione sia su Rai Uno che su Canale 5.

Ama la Moda ed è copiatissima

Stiamo parlando di Flavio Insinna con l’Eredità e di Paolo Bonolis con Avanti Un Altro. Nonostante ciò la Balivo non ha mai perso il suo proverbiale e luminoso sorriso, che tanto l’ha resa famosa. Ama moltissimo la Moda e giocare con gli outfit, gli stili, i tessuti e i colori. Ed è per tale motivo che adora pubblicare scatti con alcune sue mise, che tanto piacciono alle sue fan e che a loro volta cercano di copiare.

Non mancano poi alcune foto del dietro le quinte delle sue trasmissioni, come altre appartenenti maggiormente alla sua quotidianità, nonché alla sua vita privata. Tuttavia, come sovente accade per i vip, non sempre si ricevono solo cuoricini rossi palpitanti e commenti lusinghieri. Gli haters sono sempre dietro l’angolo, così come le critiche.

Pioggia di critiche per lei

Questa volta Caterina è stata presa di mira per via di una foto, o meglio, sarebbe d’uopo dire di una serie di scatti condivisi in un unico album, che la vedono protagonista alle Terme. Qui sta trascorrendo alcuni giorni di mero e meritato relax. Bellissima, raggiante e super in forma, ha incantato i suoi numerosissimi followers, che si sono prodigati in complimenti a gogo.

Tuttavia c’è anche chi ha voluto attaccarla, sostenendo che con la condivisione di tali scatti, lei abbia messo in atto, metaforicamente parlando, un vero schiaffo alla miseria. Inoltre c’è anche chi ha sostenuto che fosse fuori luogo, vista la grande crisi economica che serpeggia tristemente nel nostro Paese. Al di là delle critiche, lei è apparsa un vero incanto e più radiosa che mai.