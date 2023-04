Diletta Leotta vi stupirà con effetti speciali: quando scoprirete che titolo di studio ha resterete a bocca aperta

Diletta Leotta, amatissima conduttrice e giornalista sportiva, lascia ancora una volta letteralmente a bocca aperta i suoi estimatori. Il titolo di studio che nessuno si aspetta.

Sta vivendo un momento decisamente emozionante e magico la bella e splendida Diletta Leotta. Lanciatissima più che mai come giornalista sportiva, nonché come speaker radiofonica per Radio 105 accanto al bravissimo Daniele Battaglia, sta per incoronare a breve il suo più grande sogno. Quale? Quello di diventare mamma per la prima volta.

Il papà della sua creatura è il giocatore Loris Karius, che è al settimo cielo per la novella. Stessa cosa si può dire dei suoi numerosi fan, che tuttavia già da tempo sospettavano che lei fosse in dolce attesa. Non per nulla un pancino alquanto sospetto e una particolare, nonché radiosa, luce negli occhi, erano indizi che da diverso tempo avevano maggiormente calamitato l’attenzione dei più.

Alla fine. dopo che il chiacchiericcio si è fatto sempre più forte, Diletta è uscita allo scoperto e ha annunciato con tanto di post assieme al suo compagno, che in effetti il rumors non fosse solo tale ma una splendida verità. Durante le feste pasquali è tornata per qualche giorno nella sua Sicilia, per trascorrer qualche giorno assieme ai suoi cari.

Diletta presto mamma

Grande festa per lei e per la creatura che porta nel grembo. La Leotta è poi tornata a stretto giro a lavorare e a dimostrare di nuovo la sua ingente professionalità. Sui social, in particolare sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram, è sempre al top e ha rivelato ai suoi fan di continuare a praticare attività fisica, anche ora che è in dolce attesa.

Donna dotata di una fisicità notevole e di una sensualità fuori dagli schemi, cercherà con una certa maestria di far coincidere i suoi numerosi impegni professionali con quelli prettamente privati e di mamma. Nel frattempo lei è sempre più felice e radiosa che mai e non ha perso la sua proverbiale ironia, come dimostrano alcuni video apparsi di recente sui Social.

La laurea di Diletta, la stessa di altre due regine della TV

Tuttavia ora è una notizia di tutt’altro genere che sta circolando a spron battuto nelle varie piattaforme e che ha incuriosito tantissimo gli utenti. Sapete che titolo di studio ha la bellissima Diletta? È laureata in Giurisprudenza, proprio come due amatissime conduttrici, nonché vere star del Piccolo Schermo. Stiamo parlando di Maria De Filippi e di Antonella Clerici.

Nessuna delle tre ha mai, a quanto sembra, esercitato la professione e ognuna di loro ha pertanto ben presto appeso la laurea al chiodo, dedicandosi a tutt’altro. Una scelta che alla fine si è rivelata vincente visti i clamorosi successi che hanno ottenuto a livello professionale e l’amore davvero forte che gli italiani provano per loro.