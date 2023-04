Scontro terribile all’Isola dei famosi: la naufraga demolisce l’opinionista in mezzo secondo | Mai vista una cosa simile prima in tv

L’Isola dei Famosi non smette mai di stupire il fedele pubblico della Mediaset. Tra i vari litigi a cui ha assistito, una in particolare (fra una naufraga e un opinionista) non è finita nel dimenticatoio. Cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

Anche quest’edizione ha al timone della conduzione Ilary Blasi per la terza volta consecutiva. Nonostante la tempesta vissuta a causa del divorzio con Francesco Totti, appare sempre bella e solare davanti alle telecamere. Qualcuno dà il merito a Bastian Muller.

Non sono mancate le frecciatine velate all’ex marito, colte tra le righe dai più attenti. Qualcuno ha anche criticato il look e l’outfit sfoggiati nella prima puntata. A prescindere da tutto sa come tenere le telecamere puntate su di lei. Allo stesso tempo i naufraghi stanno iniziando a emergere per la loro forte personalità e tra questi c’è senza dubbio Nathaly Caldonazzo.

Ha avuto un battibecco con Alessandro Cecchi Paone perché lui stava dando una spiegazione scientifica alla fobia dei serpenti di Corinne Clery, quindi la Caldonazzo è intervenuta per dire che non si può tranquillizzare in questo modo chi ha paura.

Poi ha discusso con Cristina Scuccia sostenendo che lei abbia messo zizzania per metterla in cattiva luce con Helena Prestes. Vladimir Luxuria le ha fatto una predica per l’atteggiamento che sta assumendo a pochi giorni dall’inizio. Eppure in passato c’è stato un clamoroso litigio tra una naufraga molto amata e l’opinionista che oggi è un noto conduttore.

“Io non potevo difenderli”

Si sta parlando di Simona Ventura e Alfonso Signorini. Era l’anno 2016 e la conduttrice si è messa nei panni di concorrente tornando nel reality che aveva condotto in Rai. Sull’isola non aveva un buon rapporto con la figlia di Eva Hengher, dunque ogni occasione era buona per punzecchiarsi a vicenda. Alla fine lei è tornata in Italia in seguito a un’eliminazione e nello studio si è tolta un sassolino dalla scarpa con Signorini.

In pratica la Ventura aveva ringraziato il compagno Gerò Carraro per essersi preso cura dei figli in sua assenza. Stefano Bettarini, amareggiato da quanto detto, rilasciò un’intervista (al ‘veleno’) proprio a Chi. Su Instagram, nella pagina Uominiedonne_vip è stato riproposto il video giorni fa. “Un padre ha fatto male ai suoi figli e tu gliel’hai permesso sapendo che la madre non poteva rispondere“, ecco come ha esordito.

“Non dovevi permettere questo”

Poi ha proseguito: “Io dovevo difendere i miei figli e non c’ero. A me non interessa niente del mio ex marito e tu non dovevi permettere questo. Sei un figlio e dovresti capire il dolore”.

Nonostante tutto oggi i due colleghi sono in rapporti amichevoli. Hanno superato questo momento. Sono la chiara dimostrazione che si può andare bel oltre le discussioni.