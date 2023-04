Chanel Totti stravolge un’altra volta il suo look: i commenti si sprecano

Chanel Totti ha fatto impazzire i suoi follower con il suo nuovo look, i quali dopo aver visto la foto postata hanno invaso i social di commenti. La figlia di Ilary e Francesco diventa ogni giorno più famosa e popolare.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel Totti ha nuovamente stravolto il suo look e i suoi profili social sono invasi dai commenti dei followers.

Nonostante le critiche, la ragazzina, vanta già 400 mila followers, non si sa ancora se diventerà un’influencer a tempo pieno, ma sicuramente è sulla buona strada.

Grazie al suo cognome e al divorzio dei suoi genitori, Chanel sta raggiungendo, suo malgrado, sempre più popolarità, anche perché sicuramente non avrebbe voluto guadagnare followers per via della separazione dei suoi genitori.

Eppure il mondo dello spettacolo si sa ha sempre attirato i curiosi, la vita dei loro beniamini viene spesso idolatrata ossessivamente, anche quando i protagonisti della vicenda vorrebbero solo un po’ di “silenzio stampa“.

Chanel che hai fatto al viso?

Chanel Totti, come in molti sapranno, è la famosa figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, i quali sono attualmente al centro di una disputa per via del loro divorzio e della separazione dei loro beni. Nonostante la sua giovane età, Chanel, grazie alla straordinaria bellezza che ama sfoggiare, frutto dell’unione dell’altrettanto bellezza dei suoi genitori, vanta all’interno dei suoi profili già un bel numero di followers. Sicuramente ha ereditato la passione della mamma per scarpe, borse e accessori griffati, i quali sfoggia sempre con molta grazia e disinvoltura. Nonostante la sua voglia di apparire, sui suoi social non ha mai condiviso niente di volgare o oltraggioso. Per questo motivo nessuno riesce a capire come mai, da qualche giorno il suo profilo Tik Tok, nel quale amava pubblicare balletti e siparietti con il suo papà, le sia stato bloccato.

Come di consueto questa procedura viene rivolta a tutti quei profili che vengono segnalati per contenuti inopportuni. Chanel nonostante sia in ansia affinché il suo profilo venga nuovamente riattivato, nell’attesa ha fatto che aprirne direttamente un altro, postando una foto profilo di lei con misteriose lentiggini. Siccome ne è sempre stata sprovvista i fan si sono chiesti che cosa le fosse successo, in realtà altro non sono che il risultato di un realistico filtro che la piattaforma mette a disposizione dei suoi iscritti.

Nuovo look per Chanel Totti

La bella e giovanissima Chanel Totti stravolge nuovamente il suo look e posta una foto di lei appena uscita dal parrucchiere, mostrando ai suoi followers il suo nuovo hair look. Il taglio è rimasto il medesimo, semplicemente ha schiarito ancora di più la nuance del suo biondo che tende quasi al ghiaccio.

Con una foto di lei di schiena, mostra il lavoro terminato della fidata hairstylist di mamma Ilary, Alessia Solidani del salone Monteverde accompagnandola con la seguente didascalia: “La mia bionda”. Ovviamente i commenti dei suoi followers hanno invaso il suo profilo, c’è chi l’approva e chi no e voi cosa ne pensate? Chanel vi piace più così o com’era prima?