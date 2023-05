Le scarpe must have di questa stagione: dite addio ai tacchi alti e fate posto a queste calzature

Volete sapere quali sono le scarpe must have di questa stagione? Vogliamo darvi solo un piccolo indizio, dite addio ai tacchi alti. La moda si sa è altalenante, un anno va in una direzione e quello dopo va in un’altra, basta solo stargli dietro senza troppa ansia.

Le scarpe must have di questa stagione vi sorprenderanno, era tanto tempo che la moda non prendeva questa via. Dite addio ai tacchi alti, quest’anno la tendenza è molto diversa, anche se ovviamente non siete obbligati a seguirla, ma se volete essere al pari con questa nuova inclinazione di style, farete bene ad andare a fare shopping.

Questa scarpa è molto versatile, in quanto può essere indossata per qualunque occasione, basterà cambiare l’outfit, poi il gioco è fatto. Adatta sia con il casual sia con l’elegante, le scarpe di moda di quest’anno, vi renderanno la vita…comoda! Ovviamente poi è soggettiva, in quanto molte donne si trovano benissimo a camminare con i tacchi alti, mentre altre cercano scarpe raso terra.

Tendenza primavera-estate 2023

Prima di svelarvi quale scarpa sarà il must have di questa stagione, vogliamo svelarvi anche la tendenza di moda di quest’anno per quanto riguarda il vestiario. Fate un respiro profondo, in quanto dopo tanti anni di pantaloni a sigaretta, skinny e slim, quest’anno torna lui, il re egli anni ’60. Diamo il bentornato al pantalone largo a zampa di elefante, che faceva tanto Charlie’s Angels.

Prenderanno piede nei negozi anche i capi di colore fluo, quelli di seta e i tailleur, questi ultimi tra l’altro saranno considerati molto “In” in occasione di matrimoni e cerimonie. Preparatevi quindi a vedere Chiara Ferragni e tutte le altre influencer fare una valanga di post su questo argomento. Inoltre quest’anno vedremo di nuovo il total white, semplice, fine ed elegante e la rinascita della borsa chiamata “moon bag“, tanto in voga negli anni duemila. Si sa, la moda prima o poi ritorna, per questo non dovreste mai buttare niente, ma semplicemente inscatolare e mettere in soffitta.

Tacchi alti? No grazie

Molto bene, siamo finalmente giunti al cardine del nostro articolo. Dite addio ai tacchi, le scarpe mut have di questa stagione saranno…rulli di tamburo…le scarpe friulane. Eh sì avete capito bene, sono tornate, le ciabatte chic che rappresentano un’icona delle calzature veneziane. Se pensate che in origine questa scarpa veniva indossata soltanto dai gondolieri in quanto gli consentiva libertà nei movimenti, dal design morbido, rivestite di gomma per non rovinare la vernice delle gondole.

La famosa ciabattina di velluto potrete trovarla di tutte le colorazioni e sfumature possibili, in modo da poter essere adattate ad ogni occasione. Se vi ricordate bene, nel 2021, due grandi volti noti sono diventante praticamente le promoter delle friulane, in quanto le indossavano ovunque ed in colorazioni diverse, stiamo parlando di Katie Holmes e Kate Moss. E voi cosa ne pensate? Comprerete le scarpe friulane quest’anno?