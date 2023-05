Federica Nargi, come si è vestita per il battesimo della nipote: look super azzeccato e da replicare

Federica Nargi, la bellissima showgirl, modella e influencer incanta nuovamente tutti. Il suo look per il battesimo della nipotina, tutto da copiare.

Certamente deve la fama e il successo alla sua partecipazione, ormai di diversi anni fa a Striscia La Notizia. Qui si è fatta notare grazie alla sua ragguardevole avvenenza e pazzesca fisicità, danzando sul noto bancone. Poi è apparsa in altri importanti programmi TV, diventando sempre più un personaggio mediatico a tuttotondo.

Modella molto richiesta, anche in qualità di testimonial di svariati marchi, è anche un’ accattivante influencer. Dunque è attiva più che mai sul Web, sebbene non solo per motivi strettamente lavorativi. Difatti Federica ama condividere sulle varia piattaforme, anche sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, pure legati alla sua quotidianità in compagnia dei suoi cari.

La Nargi non è solo una giovane donna realizzata dal punto di vista professionale, ma anche da quello umano e sentimentale. Sposata con l’ex affasciante calciatore Alessandro Matri, ha realizzato assieme a lui suo più grande sogno. Quale? Quello di diventare mamma per ben due volte di due meravigliose bambine, che sono la luce di suoi occhi.

Il suo instancabile interesse per la Moda

Nonostante le gravidanze, lei è ritornata subito al suo peso forma, grazie ad una dieta sana ed equilibrata e a tanta attività fisica, che ama praticare sia in palestra che all’aria aperta. Non per nulla ieri come oggi, incanta i suoi numerosi estimatori con scatti ove mette in luce un fisico da 10 e lode e un fascino senza eguali.

Oltre a fare sognare costoro con mise seducenti e scatti in bikini, Federica detta pure Moda con altri, ove appare con indosso outfit decisamente convincenti al massimo grado. In particolare ora ad essere apprezzato è quello da lei scelto per presenziare al battesimo della sua adorata nipotina.

L’outfit mozzafiato della Nargi

Ad accompagnarla al lieto giorno il marito e le due figliolette. La Nargi ha indossato un c0mpleto pantalone verde acqua, abbinato a un top leggero bianco candido, che lei ha portato leggermente rimborsato in vita. Pantalone a zampa di elefante e giacca di media lunghezza, dal taglio sartoriale lasciata aperta, sono state le sue scelte più azzeccate.

Gioielli minimal, trucco leggero e capelli lasciati sciolti, leggermente mossi sulle punte e lucenti, hanno fatto poi il resto. Per slanciare ancora di più la sua già slanciata figura, la Nargi ha scelto un paio di sandali gioiello, decisamente luminosi, che hanno donato un ulteriore tocco chic alla sua mise. Una mise decisamente perfetta e da copiare subito.