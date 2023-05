Test della personalità, quando parli con qualcuno dove guardi? La posizione degli occhi dice tutto di te

Ecco un bel test della personalità tutto per voi! Quando parlate con qualcuno, dove guardate? La risposta vi lascerà senza parole, in quanto la posizione degli occhi dice tutto. Siete pronti?

Siete pronti ad un interessantissimo test della personalità? Vi facciamo una semplice domanda, quando parlate con qualcuno, dove guardate? La posizione degli occhi dice tutto, ecco perché la risposta che otterrete potrà sia sorprendervi sia confermare quello che già sapevate di voi stessi.

Potrebbe sembrare un po’ il solito cliché, ma la frase: “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”, non è solo la più usata nei messaggi dei biscotti della fortuna o dei cioccolatini, ma corrisponde alla verità. In generale il linguaggio del corpo, svela molto di più di quello che voi con le parole potreste mai dire.

Non a caso, quando un genitore si arrabbia con il proprio bambino, per impartirgli la lezione da apprendere, se quest’ultimo evita il suo sguardo, gli viene intimato di guardarlo negli occhi quando parla. Detto questo, iniziamo con il nostro test, quando parli con qualcuno, quale di queste tre azioni fai? La risposta ti dirà molto su chi sei.

Quando parlo con qualcuno non lo guardo mai negli occhi

Se quando parli con qualcuno, non solo non lo guardi mai negli occhi, ma tendi a guardare verso il basso o addirittura lungo l’orizzonte? Questo atteggiamento indica non solo che sei a disagio con quell’interlocutore (o più di uno), ma tenti in tutti i modi un rifugio dove nasconderti da quella sensazione di giudizio gratuito che l’altra persona ti dà o pensi ti stia dando. Addirittura chi guarda lungo l’orizzonte rilascia un esplicito messaggio di richiesta di distanze, non vuole assolutamente essere assorbito da quelle parole, cercherà in tutti i modi di terminare al più presto quella conversazione per tornare nella sua zona di confort.

Quando parlo con qualcuno lo fisso dritto negli occhi

Fissare qualcuno dritto negli occhi, senza mai distogliere lo sguardo, può indicare diverse sfaccettature che ognuno di noi nel nostro subconscio conosce perfettamente. La prima vuole dimostrare soltanto un reale interesse verso chi sta parlando, di solito accompagnato da un respiro rilassato e una leggera inclinazione del capo. La seconda ipotesi è una reale dichiarazione di sfida, in quanto tu non mi fai paura, non mi intimorisci e lo sguardo non sarò io a distoglierlo per primo. Nell’ultimo caso, in presenza di una persona molto timida e ansiosa, questo atteggiamento cerca di mascherare il profondo disagio che sta vivendo durante quella conversazione. C’è chi addirittura sbatte spesso le palpebre, in segno di mancanza di fiducia verso quella persona, quindi sbatto tanto gli occhi per “vederci chiaro”.

Quando parlo con qualcuno e distolgo spesso lo sguardo

Se quando parli con il tuo interlocutore, tendi a distogliere spesso lo sguardo, sta ad indicare un’eccessiva tensione da parte tua e cerchi di ricaricarti guardando altrove ogni tanto, quasi come a chiedere pietà per qualche secondo. Uno sguardo molto sfuggente indica che ti senti molto giudicato da chi parla e che stai cercando di non farglielo capire in nessuna maniera, infine guardare la persona in altri punti del corpo può indicare o una profonda insicurezza e una carenza di autostima o un totale sentimento di disprezzo verso l’altro. Non ti meriti neanche il mio sguardo!