Il segno destinato a vivere in povertà per tutta la vita: L’OROSCOPO FUNESTO

Ecco qual è il segno zodiacale, secondo l’oroscopo funesto, destinato a vivere in povertà assoluta per tutta la vita. Sicuramente, per coloro che le stelle hanno deciso un futuro così tragico, non sarà facile da digerire.

Sarebbe fin troppo facile indicarvi qual è il segno zodiacale destinato a vivere in povertà per tutta la vita, secondo il tragico destino proposto da quell’oroscopo funesto che seguiamo tutti ogni giorno, con tanta speranza. Ecco perché, per una volta abbiamo deciso di non “sparare sulla Croce Rossa”, parlando alle persone considerate “normali“, in quanto un disoccupato o una persona che fa fatica ad arrivare a fine mese, leggendo questa notizia, non farebbe altro che pensare: “e te pareva”.

Questa volta invece vogliamo concentrarci su quella categoria di persone chiamate, Vip, che pensano di essere Divinità su questa terra, per fargli capire che il Karma se la prende con tutti, nessuno escluso. Ecco quindi che vogliamo svelarvi, in base a tre gruppi, quali sono i segni zodiacali (per ora) dei vip che stanno meglio e di quelli che saranno poveri per tutta la vita. Iniziamo!

I segni zodiacali dei Vip più ricchi

Chi ha dei dubbi sulle stelle, sicuramente dopo questo elenco ne avrà molti di meno. Ecco quali sono i segni zodiacali dei Vip più ricchi (per il momento):

CANCRO: non poteva che non esserci lui, Elon Musk, uno tra gli uomini più ricchi del mondo;

CAPRICORNO: secondo la rivista Forbes, dopo Musk, troviamo lui come il secondo più ricco del mondo, Jeff Bezos;

PESCI: Bernard Arnault, il proprietario del gruppo moda LVHM;

SCORPIONE: Bill Gates, non ha bisogno di presentazioni;

TORO: Mark Zuckerberg e Chiara Ferragni, scommetto che non siete stupiti per niente.

I segni zodiacali dei Vip ricchi ma non più tanto ricchissimi

In questa categoria troviamo tutti quei Vip che accecati dalla loro fama, hanno preso scelte di vita sbagliate, intaccando una buona fetta del loro patrimonio per Rehab, Cauzione, Divorzio, Mantenimento e così via:

ARIETE: Serena Grandi, raggiunta la fama di attrice negli anni ’80, ha sperperato parecchio del suo patrimonio negli anni, finendo nella categoria delle Meteore;

LEONE: Ben Affleck, forse sta tornando alla ribalta, comunque ha vissuto momenti devastanti per colpa dell’alcool;

VERGINE: In quanti si stupiranno sapendo che il Principe Harry è nato sotto questo segno? Sicuramente non patirà la fame, ma dopo essere andato via da Palazzo, il suo conto in banco si è molto dimezzato;

ACQUARIO: Mischa Barton, ha raggiunto la fama con la serie tv The O.C. e poi per problemi legati alla droga e all’alcool è sparita per molti anni, apparendo in condizioni devastate sulle riviste di gossip.

I segni zodiacali dei Vip finiti in disgrazia

Eccoci giunti all’ultima categoria, cioè di quei Vip che sono passati letteralmente “dalle Stelle alle Stalle“. Questi sono i segni destinati a vivere in povertà per tutta la vita, secondo l’oroscopo funesto:

GEMELLI: Kanye West, uno dei rapper più famosi d’America è sommerso dai debiti, anche se non si direbbe. Nonostante il suo matrimonio con Kim Kardashian, il rapper ha chiesto un aiuto economico a Zuckerberg, per sopperire ad un buco di 53 milioni di dollari;

BILANCIA: Wilma Goich è finita sull’astrico per colpa degli usurai;

SAGITTARIO: Laura Antonelli, morì in condizioni disastrose, percepiva una pensione misera e non arrivava più a fine mese, nonostante il suo picco di carriera negli anni ’70-’80.