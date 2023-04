Caterina Balivo, tutti i suoi look per la primavera-estate: stanno bene a chiunque

Caterina Balivo, la meravigliosa conduttrice e i suoi outfit primaverili, tutti da copiare.

Dopo essersi presa una lunga pausa dalla TV per dedicarsi maggiormente al marito e ai suoi figli, la meravigliosa conduttrice campana è tornata far sognare sul Piccolo Schermo i suoi numerosi sostenitori. Tuttavia con loro non ha mai perso i contatti, dal momento che avevano continuato a seguirla con interesse sui Social, in particolare Instagram e Facebook, dove lei è molto attiva.

Inizialmente il suo rientro in TV è avvenuto alla corte del Cantante Mascherato, dove ha rivestito il ruolo di accorta e frizzante giudice. Un ruolo che quest’anno non ha più rivestito. Dopo averci fatto emozionare e divertire su TV8 con la prima edizione dio Chi Vuole Sposare Mia Mamma? si è riproposta con la seconda versione, che si è allargata anche ai papà.

Attualmente Caterina ci fa divertire ogni sera nel quiz show Lingo, in onda su La 7, che tuttavia non sta ottenendo i risultati tanto agognati, dovendosi scontrare con due titani dell’intrattenimento, quali L’Eredità su Rai Uno e Avanti Un Altro su Canale 5. Nonostante ciò la bella e brava Balivo non si è mai persa d’animo e il sorriso ha sempre fatto capolino sul suo meraviglioso viso.

Una donna dalle mille risorse

Donna dai mille interessi, su cui figurano i libri, ci ha anche tenuto compagnia per un certo periodo insieme al marito imprenditore, che è pure un brillante scrittore, una splendida rubrica Social dedicata proprio a questi ultimi. Tuttavia sul Web la conduttrice ama anche parlare di altri argomenti, come per esempio la Moda, altra sua grande e fervida passione.

Ama molto giocare con le tendenze del momento, puntando maggiormente sulla semplicità. Chiaramente il fatto di essere bellissima e di possedere una fisicità decisamente notevole rende ogni suo outfit convincente e sorprendete. Ultimamente l’artista ha deciso di deliziare i suoi numerosi estimatori con un ricco album fotografico, caricato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove si è mostrata con indosso alcuni suoi outfit primaverili utilizzati per la TV. Sono tutti splendidi e assolutamente da copiare.

Caterina come una meravigliosa influencer

Per lei la primavera, che è iniziata ormai, il calendario ci insegna, da più di un mese, sorrisi e colori. Ed è per questo motivo che la vediamo nelle foto non solo felice e sorridente ma anche con indosso capi a dir poco coloratissimi. Si tratta per lo più di tinte pastello che lei ama portare tono su tono o abbinandole al bianco.

Adora anche abbonarle fra di loro per un effetto molto dolce e romantico. Caterina apprezza molto sia i completi pantalone dal taglio classico che deliziosi bermuda, così come vestitini morbidi e svolazzanti di media lunghezze, che non sfiorano nemmeno le ginocchia. Inoltre dice sì a jeans a vita alta e leggermente a zampa, abbinati a una camicetta fluo e a una cintura dai mille colori. Tacchi alti, sia per sandali e decolleté, dotate di cinturini, che slanciano ancora di più la sua già perfettamente slanciata figura.