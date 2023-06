Fai colazione con cornetto e cappuccino tutte le mattine? Ecco cosa succede veramente al tuo corpo

Anche tu, come tantissimi italiani e non solo, sei avvezzo a fare tutti i giorni la colazione a base di cornetto e cappuccino? Non sarebbe il top. Ecco il perché.

Quando siamo al bar al mattino siamo soliti ordinare un bel cappuccino fumante e una brioche. I più golosi poi chiedono al barista di aggiungere un po’ di cacao in polvere alla bevanda. Molti altri optano anche per un cornetto farcito e non vuoto. Le farciture sono davvero tantissime e variano dalla classica crema, alla Nutella, alla mousse al pistacchio e a svariate tipologie di marmellate.

Inoltre solitamente nel cappuccino tendiamo a mettere lo zucchero, anche più di una bustina. Seppur questo binomio, ovvero del cappuccino e brioche, è davvero invitante, goloso e gustoso, non sarebbe proprio il top per la nostra salute, nonché per la nostra forma fisica. Tuttavia qui c’è da fare una considerazione.

Un conto è optare per tale binomio una volta ogni tanto, un altro è metterlo in atto ogni giorno. Se proprio non possiamo rinunciare a fare la colazione fuori casa possiamo ordinare un caffè e un cornetto piccolo integrale e privo di farcitura. Tra l’altro nei periodi più caldi e afosi, è assai preferibile sostituire questo pasto con uno a base di frutta di stagione, yogurt fresco e magari una buona spremuta.

L’importanza delle calorie

Sì anche a una manciata di cereali integrali, senza eccedere. Inoltre c’è da sottolineare che anche a seconda delle nostra tipologia di vita e del lavoro che facciamo, quindi sia esso sedentario o meno, dovremmo seguire un’alimentazione differente o più o meno ricca di calorie. Stesso discorso se pratichiamo tantissimo sport e attività all’aria aperta.

Chiaramente per maggiori informazioni e non provocare danni alla salute, che è il nostro bene più prezioso, è bene rivolgersi a degli esperti, per farci stilare una dieta mirata e prima ancora rivolgerci, per alcuni accertamenti, al nostro medico curante. Tornano ora al mix di cappuccino e cornetto, sappiate che sarebbe opportuno evitare di fargli capolino ogni mattina per il nostro buongiorno.

I motivi per cambiare abitudine alimentare

Se poi la brioche è confezionata, le calorie potrebbero aumentare a dismisura. Pensate che una croissant semplice, priva di ripieno, può contenere 250 calorie, immaginate se può anche contare su una farcia! Un cappuccino la bellezza di 130 e lo zucchero sui 40. Siamo dunque a 420 calorie.

Un numero fin troppo elevato, visto che per il primo pasto della giornata ne basterebbero 320. Al di là di ciò, se mangeremo in questa maniera, ben presto avvertiremo una sensazione di vuoto allo stomaco, che avviene se si mangiano troppi carboidrati e zuccheri semplici. Così saremo indotti a fare più spuntini, anche molto calorici, durante la mattinata. Con il conseguente arrivo di chili indesiderati.