Carta igienica, stop all’utilizzo: ecco come pulirsi da ora in poi

Carta igienica addio? Ecco come potremo pulirci senza utilizzarla.

La crisi, si sa, è ancora molto forte pure nel nostro Paese. I rincari poi sono tristemente all’ordine del giorno e non hanno fatto il minimo cenno di diminuire. Hanno riguardato e riguardano tuttora tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. Quest’ultimo è tra l’altro fondamentale per la salute e la sopravvivenza di ognuno.

Andare a fare la spesa è diventata così un’impresa ardua per molti italiani, soprattutto per coloro che hanno sulla spalle famiglie numerose e con bambini molto piccoli. Inoltre le spese improvvise possono sempre capitare quando meno ce l’aspettiamo. Ergo bisogna sempre tenersi pronti. Dulcis in fundo, le bollette di luce, gas e acqua sono andate alle stelle.

Nei periodi invernali e autunnali, per via dei riscaldamenti e stufe accese, i consumi sono aumentati e ora ne sono previsti altri, con l’utilizzo di condizionatori e ventilatori. Se i prezzi dell’acqua sono notevolmente aumentati, di riflesso lo sono anche tutti quei prodotti che prendono vita grazie ad essa.

La carta, un elemento assai costoso e consumato

Fra di essi c’è da annoverare certamente la carta, della quale facciamo ampio uso nelle nostre vite, non solo in ambito professionale. Ed è anche per questo motivo che la carta igienica ha subito dei rincari veramente spaventosi. All’interno di qualsiasi supermercato o di negozio dedicato alla cura della persona e della casa, è possibile trovare tante scansie piene di questo prodotto.

Moltissimi marchi sono super pubblicizzati e pertanto sono più costosi di altri. Esistono anche le sottomarche, ma esse hanno anche loro visto una bella impennata a livello di prezzi. Se vogliamo provare e risparmiare, visto che persino comperare la carta igienica è diventata una spesa alquanto ingente, possiamo seguire il consiglio dato dalla Youtuber Amber Allen.

Possibili alternative alla carta

Costei ha consigliato ai suoi numerosissimi followers di sostituire i classici rotoli di carta igienica ricorrendo in men che non si dica all’utilizzo di salviettine in tessuto. O ancora, secondo la donna, è possibile asciugarsi con degli asciugamani. Inoltre, se non si vogliono utilizzare quest’ ultimi, si può anche puntare all’utilizzo di abiti vecchi che non si usano più.

Per lavarli poi basta lasciarli in ammollo in secchi d’acqua molto capaci e procedere al lavaggio vero e proprio solo dopo tre giorni, a mano. Tutto ciò ci permetterebbe di non utilizzare la lavatrice, che è uno degli elettrodomestici, così come la lavastoviglie e il frigo, di cui facciamo largo consumo. In tale maniera potremo anche vedere dei tagli di costi nella bolletta di luce e gas, particolarmente evidenti.