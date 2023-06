Cuocere la pasta a fuoco spento: il trucchetto di Benedetta Rossi per dimezzare la bolletta del gas

Benedetta Rossi ancora una volta ha voluto stupirci. L’incredibile trucchetto da lei ideato per cuocere la nostra amata pasta a fuoco spento.

La grande crisi che serpeggia tutt’ora pure nel nostro Paese ci ha messo tutti quanti in serie difficoltà. I continui e pressanti rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, hanno determinato momenti di panico e di grande preoccupazione nel cuore di tantissimi italiani.

Si fatica ad arrivare a fine mese e a far fronte a tutte le spese, decisamente numerose, soprattutto se abbiamo una famiglia alquanto numerosa con figli a carico a cui pensare non è per nulla facile. Tra l’altro negli ultimi mesi si sono aumentate paurosamente pure le cifre da pagare sulla bollette di luce e gas.

Chiaramente il fatto di tenere acceso nei periodo autunnali e invernali impianti di riscaldamento e stufe al fine di riscaldare le nostre case ha portato a consumare maggiormente in tale direzione. Ora che tuttavia l’estate è alle porte e le temperature si stanno rialzando, si tende a preparare nelle nostre cucine piatti meno elaborati e che necessitano di meno cottura o comunque di una breve e/o assente accensione del forno primario.

Benedetta Rossi sempre sul pezzo

Tuttavia se vogliamo prepararci il classico piatto di pastasciutta, magari anche dei semplici spaghetti aglio, olio e peperoncino, dobbiamo accendere il fuoco. La cuoca e food blogger Benedetta Rossi ha ideato un trucchetto infallibile per tenerlo acceso il meno possibile, risparmiando quindi di molto in bolletta. Lo ha lei stessa provato più volte. Dunque, dobbiamo assolutamente fidarci!

Del resto, lei prima di proporre non solo escamotage per rendere più semplice la nostra vita in cucina, ma anche per mantenere pulita la casa, così come le sue squisite ricette, è solita in primis fare lei da cavia. Ed è indubbiamente questo uno dei suoi più grandi punti di forza e che la portano ad essere seguitissima, sia in TV che sui Social.

Il trucco svelato

In che cosa consiste il trucchetto della Rossi? Solitamente siamo avvezzi a cuocere la pasta secca facendo bollire l’acqua all’interno di una pentola. Per evitare di lasciarla eccessivamente sul fuoco, possiamo spegnerla con largo anticipo. Prima di tutto dobbiamo ricordarci che la pasta è per l’appunto secca e quindi quando ci mettiamo a cuocerla la reidratiamo.

Per fare ciò basterebbe che l’acqua raggiunga una temperatura tra i 70 e i 75 gradi. Facciamo bollire l’acqua e, una volta portata a bollore, caliamo la pasta. Aspettiamo che siano trascorsi un paio di minuti dal bollore, poi procediamo a spegnere il fornello. Infine, copriamo con un coperchio la pentola e proseguiamo a far cuocere la pasta secondo i tempi di cottura segnalati sulla confezione.