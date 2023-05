Test Psicologico, quale animale ti ispira di più: il primo che scegli rivela chi sei veramente

Ecco un simpatico test psicologico da fare insieme a noi, dimmi quale animale ti ispira di più e ti dirò chi sei. Vale la prima risposta, come si dice adesso, scegli “a sentimento” per essere il più sincero possibile.

Vuoi fare un simpatico test psicologico insieme a noi? Ottimo! Guarda l’immagine e scegli il primo animale che ti ispira di più di questi simpatici 4 personaggi “pelosi” e noi ti diremo chi sei veramente e cosa ci dice di te la tua scelta. Ovviamente, vale la prima risposta, è inutile pensarci troppo, rispondi al test con il primo animale che ti viene in mente.

Dopo aver scelto l’immagine che secondo te più ti rappresenta o semplicemente che ti piace di più, controlla nelle soluzioni che troverai nel prossimo paragrafo e facci sapere se ti senti rappresentato dalle parole che hai letto. Ricordiamo che questo test psicologico non ha valenze scientifiche, quindi non ti arrabbiare se non ti piacerà quel che leggi. Ognuno di noi è padrone della propria vita e delle proprie azioni.

Leggi qui se hai risposto Asino o Gallo

Se la tua scelta è ricaduta sull’Asino: Sei una persona molto testarda che va avanti per la sua strada imperterrito senza badare agli altri. Nel tuo lavoro ti butti a capofitto e non molli finché non avrai raggiunto il risultato che ti eri prefissato. Sei anche una persona nobile d’animo, ricordati che sei presente perfino nel Presepe di Natale, sei forte e vigoroso e con un grosso senso di responsabilità. Non a tutti potrebbe piacere il tuo carattere, però come si dice: “Non è bello ciò che bello ma è bello ciò che piace”.

Se la tua scelta è ricaduta sul Gallo: Come tutti i galli nel pollaio, sei una persona forte e determinata, sei un leader naturale e le persone ti seguono senza che tu debba fare molti sforzi. Non ami le ingiustizie e ami che in ogni situazione sia tutto perfettamente in ordine e in regola. In alcuni contesti cerchi di primeggiare rispetto agli altri, proprio per questo sei molto popolare ma, attenzione non tutti gli amici che hai sui social puoi considerarli tali. Meglio scremare e trovare i classici: “pochi ma buoni”.

Leggi qui se hai risposto Cane o Gatto

Se la tua scelta è ricaduta sul Cane: Sei una persona leale, molto intelligente, affettuosa e iper protettiva con chi vuoi bene, come d’altronde fa il tuo alter ego animale. Molti potrebbero pensare che tu sia una persona sottomessa, visto che cerchi di accontentare sempre gli altri, ma in realtà non è così. Tu capisci con “una sniffata” chi vuoi nel tuo branco e chi no. Tutti coloro che avranno la fortuna di averti nella loro vita, si sentiranno amati e in armonia con te sempre nei paraggi, pronto a mostrare i denti a chi non rispetta i tuoi spazi o i tuoi affetti. Come si dice: “Chi trova un amico trova un tesoro”.

Se la tua scelta è ricaduta sul Gatto: Il gatto è un animale elegante, affascinante, molto curato e indipendente e tu lo rispecchi in “todo”. Sei molto attivo, soprattutto nelle ore notturne, ti piace allenarti ed essere sempre in forma, sei molto astuto e sei tu a decidere quando mostrare il tuo lato tenero e quando tirare fuori le unghie. Non starai sicuramente simpatico a tutti, in quanto non hai paura di dire “in faccia” quello che pensi, esprimi liberamente il tuo pensiero e questo può allontanare tutti quelli che si sentono minacciati da te. Chi ti conosce bene sa benissimo che tu spendi il tuo tempo solo con persone e affetti che consideri “il meglio” per te. D’altronde: “Chi si somiglia si piglia”.