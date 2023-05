Zanzare, basta spendere soldi per allontanarle: ti bastano pochi ingredienti che hai in cucina

Non tutti sanno che c’è un rimedio efficace, e non costa nulla, per tenere alla larga le zanzare. Ecco la risposta che mai avreste immaginato.

L’estate è ormai alle porte e tutti non vedono l’ora di gioire dei momenti di piacevole relax. Si cercano spazi all’aperto soleggiati immersi totalmente nella natura. Eppure c’è sempre qualche imprevisto, uno dei questi è sicuramente la presenza logorante delle zanzare.

Le zanzare appartengono alla famiglia dei Ditteri degli insetti che include circa 3540 specie. Esse hanno un corpo esile e con piccole dimensioni che non superano i 15 mm. L’aspetto delle antenne determina il sesso. Se le setole sono più lunghe e dense allora si parla del genere maschile. A prescindere da questo dettaglio, l’intera categoria aspira dall’organismo parassita il sangue e ciò risulta essere molto fastidioso.

Le zanzare sono attratte da anidride carbonica liberata dal respiro e dalla pelle. Da novembre a marzo lasciano tregua per poi tornare alla carica e quella più aggressiva risulta essere l’Aedes albopictus, ovvero quella tigre. Si distingue per la tipica livrea “tigrata”, in quanto punge nelle ore più fresche della giornata.

In casa trovano rifugio nei vasi, nelle ciotole, nelle grondaie e nel giardino se ne avete uno. Ma come si possono tenere alla larga? I migliori prodotti in circolazione sono l’Autan, Raid, Zapi zanzare tigre concentrato. In realtà esiste anche un metodo estremamente naturale che abbiamo a portato di mano nella quotidianità.

Ecco come combattere le zanzare

Le zanzare sono sensibili al calore e a determinati odori. Prediligono quelli emanati dalla pelle dell’uomo con elevati livelli di acidi carbossilici. Sono portatrici di problemi di salute causate dalla malaria e dalla febbre gialla. In questi giorni in Emilia Romagna le persone devono fare i conti anche con l’assalto di questi insetti.

La puzza d’acqua marcia è fonte d’attrazione. Per questo motivo prosegue la corsa alle vaccinazioni. Di recente più di 250 persone sono state vaccinate al centro di Sant’Agata sul Santerno. Nella quotidianità, tuttavia, ci sono vari modi per fronteggiare questo disagio e una soluzione la…beviamo.

Un rimedio naturale ed efficace

Il caffè è una valida soluzione! Esistono dei metodi di utilizzo: il primo consiste nel metterlo intorno alle finestre per evitare il loro ingresso nella casa; il secondo consiglia di mettere dei chicchi nell’acqua stagnante; il terzo determina bruciare i chicchi su un foglio d’alluminio o in una ciotola.

La cosa non finisce qui: il quarto metodo vuole che venga bruciata la polvere di caffè, ma si possono anche coprirli con la polvere di caffè bruciarli ugualmente.