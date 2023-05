Letizia di Spagna, come si è conciata per la cresima della figlia: look per nulla sobrio

Ecco come si è conciata, Letizia Ortis, la regina di Spagna, per la cresima della figlia. Sicuramente ha scelto un look poco sobrio e non conforme agli standard classici dei nobili di sangue blu.

Letizia di Spagna, ha optato per un look per nulla sobrio per festeggiare la cresima della figlia, ecco come si è “conciata” per l’evento. Ovviamente il dress code reale non l’ha preso per niente in considerazione, se pensiamo ai look delle donne Windsor, il paragone sorge spontaneo.

Letizia Ortiz Rocasolano è l’attuale regina consorte di Spagna, essendo moglie del sovrano, Filippo VI. I due reali sono convolati a nozze nel 2004 e dal loro amore sono nate due figlie, Leonor (legittima erede al trono) e Sofia. Letizia di Spagna tra l’altro, essendo consorte di un sovrano di fede religiosa cattolica, ha ottenuto il privilegio di poter vestire di bianco in caso di udienza pontificia.

Il grande trionfo di Letizia di Spagna

Prima di parlarvi del look di Letizia Ortiz di Spagna, adottato per la cresima della figlia Sofia, vogliamo svelarvi un altro retroscena molto interessante. La sovrana è riuscita in un’impresa storica, pur di rendere il giorno della figlia il più speciale possibile, è riuscita a far riunire in una stessa stanza, quasi tutta la famiglia al completo. Infatti, erano presenti all’evento, nonna Sofia senza ovviamente il marito Juan Carlos, non propriamente gradito in patria e i nonni materni, con tanto di nuova moglie del padre (anche se non presente nelle foto ufficiali).

Gli scatti della cerimonia e pare anche la festa è proseguita con un susseguirsi di grossi sorrisi e pose ad effetto, ma in realtà in molti non si sono né salutati né rivolti la parola per tutta la durata della convivenza forzata. Diciamo che gli ospiti hanno fatto uno sforzo di civiltà per far passare alla giovane Sofia un giorno lieto in famiglia.

Il look per nulla serioso di Letizia di Spagna

Veniamo finalmente al nocciolo della questione, ecco come si è “combinata” Letizia di Spagna per la cresima di sua figlia Sofia, ha scelto sicuramente un look per nulla sobrio. La sovrana ha indossato un pantalone a zampa di elefante bianco e una casacchina rosa, con espadrillas di corda con zeppe e borse abbinate. Sicuramente questa è una scelta interessante di vestiario da parte di una sovrana, la quale forse è voluta apparire più come una mamma felice per la figlia che come una regina che segue alla lettera il protocollo.

La bellezza di questo scatto di famiglia è la semplicità nella scelta del vestiario e l’utilizzo di scarpe che facevano apparire le “donne di casa” tutte alla stessa altezza. Voi cosa ne pensate?